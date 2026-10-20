Nordisk råds musikkpris til Benedicte Maurseth og Kristine Tjøgersens «Elja»

Og for første gang i prisenes historie kommer alle prisvinnerne fra samme land – Norge.

Verket Elja av Benedicte Maurseth og Kristine Tjøgersen er en suite for strykekvintett som framføres med spesialbygde hardinginstrumenter.

Verket ble bestilt av den verdensberømte Kronos-kvartetten og Carnegie Hall, og urframført i New York i mars 2025. Det innebar et internasjonalt gjennombrudd for to av de mest særegne stemmene i norsk musikk.

Ballade hadde sin egen amerikanske kritiker til stede i Carnegie Hall denne historiske musikkvelden. Her kan du lese hvordan Kronos Quartet, Maurseth og Tjøgersen utforsket hardinggrensene i Carnegie Hall, skrevet av musiker, komponist og filosof David Rothenberg i «Fra vidda til 57th Street».

Elja ble også fremført her hjemme i fjor, for en fullsatt sal på Riksscena i et samarbeid med Ultimafestivalen høsten 2025. Verket ble også her spilt av Kronos-kvartetten og Benedicte Maurseth, med de spesialbygde hardangerinstrumentene til Ottar Kåsa og i et scenisk univers formgitt av visuell kunstner Evelina Dembacke.

Under kan du lese mer om juryens begrunnelse for å gi årets nordiske musikkpris til Elja, og se en video om bakgrunnen for verket og det internasjonale samarbeidet.

De andre prisene fra Nordisk råd i år går til disse – der alle for første gang i prishistorien er fra Norge:

Nordisk råds litteraturpris går for første gang på 35 år til et litterært verk skrevet på samisk – Láŋtdievvá / Planterhaug av Sigbjørn Skåden.

Barne- og ungdomslitteraturprisen går til ungdomsromanen Du eneste – historien om Gunvor Hofmo og Ruth Maier av Hilde Hagerup.

Filmprisen går til den mange ganger prisbelønte norske filmen Affeksjonsverdi – av regissøren og manusforfatteren Joachim Trier, manusforfatteren Eskil Vogt samt produsentene Maria Ekerhovd og Andrea Berentsen Ottmar.

Miljøprisen går til den norske barne- og ungdomsorganisasjonen Miljøagentene, som engasjerer tusenvis av norske barn og unge i miljø- og klimaspørsmål på deres egne premisser.

Alle prisjuryene arbeider individuelt, så den norske dominansen «skyldes ganske enkelt at alle juryene hver for seg har tatt beslutninger om å kåre norske vinnere nettopp i år», kommenterer Nordisk råd på sine nettsider.

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Hver pris er på 300 000 danske kroner, og de deles ut i forbindelse med Nordisk Råds sesjon i Helsingfors 27. oktober.

Her er juryens uttalelse om verket Elja:

Elja er et innovativt og ambisiøst verk som forener folkelig tradisjon, samtidsmusikk og et sterkt økologisk perspektiv med én enkelt, fullt realisert kunstnerisk visjon.

Med utgangspunkt i de åpne landskapene på Hardangervidda skaper komponistene en rik og enhetlig lydverden der fugler, dyr, vær og lange avstander trer fram som musikalske bevegelser og tilstander. Her framstår ikke naturen som et tema som skal skildres, men som et ømtålig økosystem der alt henger sammen – og musikken bærer en stille bevissthet om det som står i fare for å gå tapt.

Stykket ble skrevet for en spesialbygd instrumentfamilie – hardingfele, hardingbratsj og hardingcello, laget av instrumentmaker Ottar Kåsa – med Maurseth som solist. Med sine understrenger, alternative stemminger og rike overtoner åpner de opp et omsluttende rom der tonearven fra hardingfeletradisjonen møter nye musikalske landskap. I skjæringspunktet mellom Maurseths røtter i en levende, oral tradisjon og Tjøgersens presise og utforskende tilnærming til lyd oppstår det et uttrykk som er poetisk, rikt detaljert og lydmessig dristig.

Elja viser hvordan samarbeid mellom ulike kunstneriske praksiser kan utvide både instrumentets muligheter, tradisjonen og samtidsmusikken selv. Med sin kunstneriske originalitet, sitt dype engasjement i naturen og sitt internasjonale nedslag framstår verket som et betydningsfullt bidrag til vår tids musikk – et verk som innbyr til dyp lytting og refleksjon over menneskets plass i det større økologiske fellesskapet.

Her forteller Benedicte Maurseth og Kristine Tjøgersen om hvordan Elja ble til, og om samarbeidet med Kronos Quartet. Opptakene er gjort på Dokkhuset Scene under Trondheim Kammermusikkfestival: