Hayde Bluegrass Orchestra: Billboardlistet, millioner av lyttere og nominasjon til internasjonal pris

Det norske bandet har lenge hatt stor suksess i bluegrassens hjemland, med høy Billboard-plassering, Netflix-låt og millioner av avspillinger på YouTube. 27. september blir det avklart om de også vinner Beste band-prisen på USAs største bluegrass-festival.

Hayde Bluegrass Orchestra har i løpet av sine ti år gitt ut to album, Migrants (2021) og The Broken Circle Sessions (2023). Begge albumene har fått gode plasseringer på den amerikanske Billboard Bluegrass Album Charts, henholdsvis 4. og 9. plass, og nå er bandet nominert til internasjonal pris på den største bluegrassfestivalen i USA, som skjer i Nord-Carolina 26.-30. september.

Det er International Bluegrass Music Awards (IBMA) som arrangerer prisen, og bandet er nominert i kategorien «Momentum Awards», en kategori som hedrer musikere og aktører som gjør en betydelig innsats for bluegrass-musikken. Prisen er også en «musikernes pris», med en komité som består av «respected musicians and industry leaders in the bluegrass world», som prisarrangøren opplyser om.

Hayde Bluegrass Orchestra var også i fjor nominert til «Band of the Year»-prisen under IBMA, i tillegg til at vokalist Rebekka Nilsson var nominert til den høythengende «Vocalist of the Year» – en pris hun vant.

På bandets egen YouTube-kanal har Hayde Bluegrass Orchestra samlet video- og lydinnspillinger av låter fra begge albumene og ulike samarbeid de har vært med på. Kanalen har over 15 millioner avspillinger og mer enn 52.000 abonnenter, «som jo er vanvittige tall, ikke bare i norsk målestokk,» kommenterer bandets låtskriver og konseptutvikler, Joakim Borgen, til Ballade.

– Det var utrolig moro, og kaotisk, å spille med hele denne gjengen her! Hayde Bluegrass Orchestra kan sin bluegrass. Det var bare å lene seg inn i det musikalske overskuddet, og bare kose seg gjennom et par timer med himmelsk strengeplukk.

Da bandet slapp The Broken Circle Sessions i mars 2023 var det, bokstavelig talt, i et nokså annet release-format enn de fleste plateslipp.

Hayde Bluegrass Orchestra inviterte nemlig til lyttekino for albumet, i den store Odeon kino i Oslo. Tilhørerne fikk synke ned i store, dype og utrolig behagelige kinoseter, fullt regulerbare både til ben og rygg, med et eget, lite bord med et kledelig glass musserende til å markere begivenheten. På the big screen så vi ikke annet enn en delikat variant av platecoveret i ekstra stort format, som det fungerte overraskende godt å hvile blikket på mens vi hørte gjennom plata.

The Broken Circle Sessions er en live-innspilling gjort i ett take utendørs på SALT i Oslo sommeren 2021, under pandemirestriksjoner, fortalte bandleder Joakim Borgen til Ballade etter lyttekino-seansen. Låtene på albumet er delvis originallåter fra debutalbumet Migrants, delvis coverlåter bandet er blitt kjent gjennom på YouTube. Men her er låtene arrangert for 15 personer, istedenfor bandets vanlige besetning på åtte.

Lydbildet på live-albumet er klart, åpent og rent, og minner sånn sett lite om en tradisjonell live-innspilling med mer støy og ofte noe grumsete lyd fra omgivelsene og kvaliteten på opptaksteknikken.

– Vi har hatt sterkt fokus på lyden, fortalte Joakim Borgen. – Vi har hatt med oss lyddesigneren Bror Kristiansen, som vi også har gjort YouTube-videoene sammen med. Vi har mikset lyd for kinosalen, og vært opptatt av å holde et høyt nivå på lydkvaliteten.

Borgen fortalte videre at det bandet tjener penger på, er CD-salg i USA og på YouTube-visninger, som de altså har en hel del av. Hayde Bluegrass Orchestra har gjort seg sterkt bemerket i USA, der mesteparten av publikum, også YouTube-publikummet deres, kommer fra. I fjor gjorde bandet også sesongfinale-låten til familiedrama-serien Lost Ollie, der bandet gjør en cover av The Everly Brothers’ ikoniske «All I Have To Do Is Dream».

– Hvordan har det seg at dere har et så stort publikum i USA, selve hjemlandet til bluegrass-sjangeren?

– Amerikanerne mener at bluegrass er deres sjanger og har et sterkt eierskap til den. Vi er opptatt av å gjøre en innsats for å komme nær musikken på en så god måte som mulig. Vi kan ikke ofte være der fysisk, men vi skal i alle fall sørge for at video, bilde og lyd er av så høy kvalitet at det kan føles som om man er der. At man kan tro på det man hører. Et album kan lure deg litt; om du ikke kan gjøre det live, så kan man bli litt skuffa. Men ved å vise hva vi gjør, på YouTube, så sier vi at vi gjør dette også live. Da får amerikanerne lyst til å se det, oppleve det. Og det tror jeg de liker veldig godt, at de kan se og høre det, samtidig.

Hayde Bluegrass Orchestra er Rebekka Nilsson på vokal og koring, Joakim Borgen på vokal, koring og mandolin, Moa Meinich på fele og koring, Sjur Marqvardsen på trekkspill og koring, Ole André Enggrav på gitar, David Buverud på kontrabass, Magnus Eriksrud på banjo og Emil Brattested på dobro og pedal steel.

På innspillingen av The Broken Circle Sessions er bandet forsterket med Håvard Gressum Antonsen (akustisk piano), Jørund Fluge Samuelsen (munnspill – for mange spesielt kjent fra bandet Trang fødsel), Sindre Blostrupmoen Mølmen (trompet), Joakim Bergsrønning (saksofon, klarinett), Sigurd Drågen (trombone) og Magnus Eide og Emil Borgen på trommer. Og en fun fact helt til slutt: Albumet er mikset av James Tuttle, som var gitarist i bandet til Carole King.



Prisutdelingen til International Bluegrass Music Awards skjer onsdag 27. september kl 17.00 (norsk tid), og strømmes live på Facebook via denne lenken.