Jørund Fluge Samuelsen

Komponist, musiker og produsent Jørund Fluge Samuelsen fikk den nordiske filmmusikk-prisen Harpa i under Nordic Film Music Days i Berlin lørdag kveld. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)

Filmkomponistprisen Harpa til Jørund Fluge Samuelsen

18.02.2023
- Red.

Komponisten Jørund Fluge Samuelsen fikk prisen under Nordic Film Music Days i Berlin lørdag kveld for musikken til filmen «Alle hater Johan».

Harpa Nordic Film Composers Award deles ut under Nordiske filmmusikkdager i Berlin. Musikken til Hallvar Witzøs Alle hater Johan er Fluge Samuelsens debut som filmkomponist, og med Harpa-prisen har komponisten, musikeren og produsenten fått internasjonal anerkjennelse.

Komedie er en vanskelig sjanger å skrive filmmusikk til, men Jørund Fluge Samuelsen navigerer denne utfordringen på en dyktig måte, skriver juryen i sin uttalelse. Hans musikk for Alle hater Johan har en veldig tydelig stemme. Musikken tilfører filmen energi, den er morsom og lar seg blande perfekt inn i filmscenenes struktur. Jørunds musikk har virkelig en universell verdi ved seg. Den tragikomiske filmens fortelling spenner over 70 år og implementerer forskjellige sjangre, stiler og land. Helheten som skapes av komposisjonene og instrumentvalgene som er gjort gjorde oss klar over at at vi hadde å gjøre med en veldig smart komponist. Og vi, juryen, gleder oss til å høre mer musikk fra Jørund Fluge Samuelsen i fremtiden.

Ballade møtte Fluge Samuelsen i Berlin – les intervju med prisvinneren her! 

Filmens produsent, Elisabeth Kvithyll, roser også Fluge Samuelsens filmmusikk:
Udiskutabelt originalt og oppfinnsomt, utelukkende basert på autentiske norske lydlandskap Jørunds filmmusikk kombinerer det komiske med det sentimentale. Hele teamet bak Alle hater Johan er stolte av hans debut som filmkomponist, og vi gleder oss til å følge hans videre arbeid.

Hør Fluge Samuelsens egen presentasjon av arbeidet med filmmusikken til Alle hater Johan her:

NOPA, den norske foreningen for komponister og tekstforfattere, trekker fram Fluge Samuelsens musikalske bredde:
«Jørund er et NOPAmedlem vi er stolte av å ha med oss. Hans innsats for musikken spenner fra hitlisteherjing med Trang Fødsel på 90tallet til å skape Spellemann-prisvinnende musikk for barne-tvhelten Asgeir. Han har også sitt eget studio (Audioskop) der han har produsert alt fra folkemusikk til barnemusikk, til popmusikk. Hans bruk av naturlige og nær sagt hjemmelagde lyder gir musikken til Alle hater Johan et unikt preg som vi synes er med på å gjøre norsk filmmusikk mer mangfoldig. For denne filmmusikken vant han også Amandaprisen i 2022 i klassen beste originalmusikk

Årets Harpa-jury bestod av Sanna Salmenkallio fra Finland, som vant prisen i fjor, Cho Sungwoo fra SørKorea, Christine Aufderhaar og Michael P. Aust fra Tyskland, Lucy Bright fra Storbritannia og Sophie Joos fra Belgia.

Dette var de nominerte til årets Harpa-pris:
Danmark: Holy Spider, regissert av Ali Abbasi, musikk av Martin Dirkov
Finland: Armotonta menoa hoivatyön lauluja (Ruthless Times Songs about care), dokumentar av Susanna Helke, musikk av Anna Mari Kähärä.
Island: Skjálfti (Quake), av Tinna Hrafnsdóttir, musikk av Eðvarð Egilsson & Páll Ragnar Pálsson.
Sverige: The Most Beautiful Boy in the World, dokumentar av Kristina Lindström & Kristian Petri, musikk av Anna von Hausswolff & Filip Leyman.

 

