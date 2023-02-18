Filmkomponistprisen Harpa til Jørund Fluge Samuelsen

Harpa Nordic Film Composers Award deles ut under Nordiske filmmusikkdager i Berlin. Musikken til Hallvar Witzøs Alle hater Johan er Fluge Samuelsens debut som filmkomponist, og med Harpa-prisen har komponisten, musikeren og produsenten fått internasjonal anerkjennelse.

Komedie er en vanskelig sjanger å skrive filmmusikk til, men Jørund Fluge Samuelsen navigerer denne utfordringen på en dyktig måte, skriver juryen i sin uttalelse. Hans musikk for Alle hater Johan har en veldig tydelig stemme. Musikken tilfører filmen energi, den er morsom og lar seg blande perfekt inn i filmscenenes struktur. Jørunds musikk har virkelig en universell verdi ved seg. Den tragikomiske filmens fortelling spenner over 70 år og implementerer forskjellige sjangre, stiler og land. Helheten som skapes av komposisjonene og instrumentvalgene som er gjort gjorde oss klar over at at vi hadde å gjøre med en veldig smart komponist. Og vi, juryen, gleder oss til å høre mer musikk fra Jørund Fluge Samuelsen i fremtiden.