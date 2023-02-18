Komponist, musiker og produsent Jørund Fluge Samuelsen fikk den nordiske filmmusikk-prisen Harpa i under Nordic Film Music Days i Berlin lørdag kveld. (Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen, Berlinkontoret)
Filmkomponistprisen Harpa til Jørund Fluge Samuelsen
Komponisten Jørund Fluge Samuelsen fikk prisen under Nordic Film Music Days i Berlin lørdag kveld for musikken til filmen «Alle hater Johan».
Filmens produsent, Elisabeth Kvithyll, roser også Fluge Samuelsens filmmusikk:
Udiskutabelt originalt og oppfinnsomt, utelukkende basert på autentiske norske lydlandskap – Jørunds filmmusikk kombinerer det komiske med det sentimentale. Hele teamet bak Alle hater Johan er stolte av hans debut som filmkomponist, og vi gleder oss til å følge hans videre arbeid.
NOPA, den norske foreningen for komponister og tekstforfattere, trekker fram Fluge Samuelsens musikalske bredde:
«Jørund er et NOPA–medlem vi er stolte av å ha med oss. Hans innsats for musikken spenner fra hitliste–herjing med Trang Fødsel på 90–tallet til å skape Spellemann-prisvinnende musikk for barne-tv–helten Asgeir. Han har også sitt eget studio (Audioskop) der han har produsert alt fra folkemusikk til barnemusikk, til popmusikk. Hans bruk av naturlige og nær sagt ”hjemmelagde” lyder gir musikken til Alle hater Johan et unikt preg som vi synes er med på å gjøre norsk filmmusikk mer mangfoldig. For denne filmmusikken vant han også Amandaprisen i 2022 i klassen beste originalmusikk.»
Årets Harpa-jury bestod av Sanna Salmenkallio fra Finland, som vant prisen i fjor, Cho Sung–woo fra Sør–Korea, Christine Aufderhaar og Michael P. Aust fra Tyskland, Lucy Bright fra Storbritannia og Sophie Joos fra Belgia.
Dette var de nominerte til årets Harpa-pris:
Danmark: Holy Spider, regissert av Ali Abbasi, musikk av Martin Dirkov
Finland: Armotonta menoa – hoivatyön lauluja (Ruthless Times – Songs about care), dokumentar av Susanna Helke, musikk av Anna Mari Kähärä.
Island: Skjálfti (Quake), av Tinna Hrafnsdóttir, musikk av Eðvarð Egilsson & Páll Ragnar Pálsson.
Sverige: The Most Beautiful Boy in the World, dokumentar av Kristina Lindström & Kristian Petri, musikk av Anna von Hausswolff & Filip Leyman.