Finske Sanna Salmenkallio første kvinne som får Harpa, den nordiske filmkomponistprisen

Harpa Nordic Film Composers Award 2022 gikk lørdag til den finske komponisten Sanna Salmenkallio for musikken til dokumentaren om den finske arkitekten, byplanleggeren og formgiveren Alvar Aalto.

Lørdag ble filmkomponistprisen Harpa delt ut under Nordiske filmmusikkdager i Berlin, denne gangen på Nordische Botschaft, den nordiske ambassaden. Norsk Komponistforening opplyser i sosiale medier at den finske komponisten Sanna Salmenkallio får den prestisjefylte prisen for musikken til Virpi Suutaris dokumentar Aalto. Det er første gang denne prisen går til en kvinne, og til Finland, sier foreningen.

LES OGSÅ: I 2020 gikk Harpa-prisen til den norske komponisten Gaute Storaas, og Ballade var tilstede på prisutdelingen – les artikkel og intervju med Storaas her.

Harpa Nordic Film Composers Award er en pris for musikk i film og TV i regi av Nordic Film Composers Network – et samarbeid mellom komponistforeningene i Norden. Den går hvert år til «årets mest fremragende nordiske filmmusikk», og har som mål å sette søkelyset på nordisk talent og håndverk. Nasjonale juryer fra hvert nordiske plukker ut finalistene, og en internasjonal jury avgjør vinneren.

Dette årets jury begrunner valget slik:

Sanna Salmenkallio’s score for Virpi Suutari’s Aalto is very well written and very intimate. It is humanizing the furnitures and architecture that is shown in Aalto; making us feel the objects and buildings and creating a strong sense of connecting with both the man and his art. This is what Aalto’s rounded and singular forms sounds like!

De nominerte til Harpa 2022 var:

NORGE | Erik Ljunggren for musikken til «Gritt» (regissert av Itonje Søimer Guttormsen)

Juryen sier: musikken spiller en viktig rolle i denne filmen, for sammenheng, regi og helhetlig tone, og for å veve sammen alle lagene i dramaet.

SVERIGE | Johan Testad for musikken til «Björnstad» (regissert av Peter Grönlund)

Juryen sier: musikken øker intensiteten til et mangefasettert drama som har store kontraster: giftig machokultur, gruppepress, ensomhet, sårbarhet og lengsel.

DANMARK | Jonas Struck for musikken til «Vores mand i Amerika» (regissert av Christina Rosendahl)

Juryen sier: en utmerket og personlig filmmusikk – oppfinnsom og annerledes.

FINLAND | Sanna Salmenkallio for musikken til «Aalto» (regissert av Virpi Suutari)

Juryen sier: overraskelse, eleganse og en sterk følelse av hensikt er til stede fra start til slutt, Salmenkallios musikk gir virkelig liv til denne flotte dokumentaren.

ISLAND| Þórarinn Guðnason for musikken til «Lamb» (regissert av Valdimar Jóhannsson)

Juryen sier: musikken og lyddesignet gir et subtilt trykk som er vanskelig å beskrive med ord.

