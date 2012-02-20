Viktige stemmer

Kan høres under Festspillene i Bergen.

– Kunsten savner politiske stemmer! ropes det iblant. Jeg er så enig, så enig, sier Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, kurator for konsertserien «Voices That Matter» i en pressemelding.

Gjennom fem konserter under Festspillene i Bergen vil Ratkje presentere kunstnere som gjennom sitt virke viser «stor integritet og samfunnsbevissthet».

Ratkje selv tar ubeskjedent plass blant disse. I tillegg presenterer hun det engelske tidligmusikkensemblet Fretwork, amerikanske David Moss (som har et stemmeregister over fire og en halv oktav), den britiske korinstruktøren, sangeren og komponisten Phil Minton som skal improvisere frem korverk sammen med amatører. Under tittelen «Three strong solos» skal «stemmer og elektronikk fra tre musikalske, mentale og geografiske kontinent møtes».

Festspillene i Bergen arrangeres i år fra 23. mai til 6. juni.