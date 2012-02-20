Viktige stemmer

20.02.2012
- Red.

– Kunsten savner politiske stemmer! ropes det iblant. Jeg er så enig, så enig, sier Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, kurator for konsertserien «Voices That Matter» i en pressemelding.

Gjennom fem konserter under Festspillene i Bergen vil Ratkje presentere kunstnere som gjennom sitt virke viser «stor integritet og samfunnsbevissthet».

Ratkje selv tar ubeskjedent plass blant disse. I tillegg presenterer hun det engelske tidligmusikkensemblet Fretwork, amerikanske David Moss (som har et stemmeregister over fire og en halv oktav), den britiske korinstruktøren, sangeren og komponisten Phil Minton som skal improvisere frem korverk sammen med amatører. Under tittelen «Three strong solos» skal «stemmer og elektronikk fra tre musikalske, mentale og geografiske kontinent møtes».

Festspillene i Bergen arrangeres i år fra 23. mai til 6. juni.

Festivaldebatt i Bergen

Festspillene arena når festivalenes funksjon i kultur- og samfunnsliv debatteres.

Skjermbilde Operaen.no

Mekling mellom kulturarbeiderne og arbeidsgiverne i dag

MÅ SNAKKE SAMMEN: Partene i konflikten om pensjon i arbeidsavtaler ved landets største kulturinstitusjoner tvinges sammen i dag.

Dirigent Jon Fylling med Philharmonisches Kammerorchester Berlin 30. desember 2019. Med LVIV Virtuosos fra Ukraina, og Olga Zado som klaversolist.

Det usynlige kulturlivet

INNLEGG: Mange hundre tusen instruktører, ledere, medarbeidere og utøvere på ulike nivå blir usynlige i den viktige debatten om restriksjoner...

Gaovddis, tromma som nå offisielt blir gitt tilbake til samene etter at den overlevde sin eier som ble brutalt myrdet i kolonimaktas varetekt på 1600 tallet.

Samisk tromme kommer «hjem»

Omstridt samisk instrument er nå formelt på plass hos samene. Den heter forresten ikke runebomme, den heter goavddis.