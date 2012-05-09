Festivaldebatt i Bergen

Festspillene arena når festivalenes funksjon i kultur- og samfunnsliv debatteres.

Festspillene i Bergen (FiB) er åsted når European Festivals Association (EFA) skal drøfte festivalers samfunnsfunksjon 23. -25. mai.

Konferansen skal samle 180 kulturledere og beslutningstagere fra hele verden, lover FiB.

Blant disse er operaregissør Stefan Herheim, EU-politikere og Bernard Faivre d’Arcier, tidligere direktør for teaterfestivalen i Avignon, og nå leder av biennalen i Lyon.

— EFA-prosjektet under Festspillene blir dermed et viktig utstillingsvindu for norsk kulturliv, sier festspilldirektør Per Boye Hansen i en pressemelding.

EFA ble grunnlagt i 1952 og feirer 60 år i år. EFA teller 111 medlemsfestivaler.