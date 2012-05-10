Festival og debatt

Trondheim Jazzfestival tilbyr et kritisk blikk på jazzens tilstand.

Festivalen startet allerede onsdag, men fortsetter for fullt fram til 13. mai. Den 10. og 11. mai arrangeres Jazz Summit på Dokkhuset Scene som tilbyr foredrag av blant andre ECM-sjef Manfred Eicher, journalistene John Kelman og Stuart Nicholson, Bugge Wesseltoft, Erling Aksdal og Petter Wettre.

Disse skal diskutere jazzens status i dag, utdannelse, og hvor veien går i framtiden.

Trondheim Jazzfestival har røtter tilbake til 1979 og i år står blant andre Jarle Bernhoft, Splashgirl, Bugge Wesseltoft, Petter Wettre, FOOD og Hans Bollandsås på programmet.

Les mer på nettsidene til festivalen.