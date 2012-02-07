Bransjen

Anders Beyer ny direktør i FiB

Publisert
07.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Dansken overtar Festspillene i Bergen 1. august.

Anders Beyer ble offentliggjort som ny direktør i Festspillene i Bergen i dag, og tar over sjefsstolen når Per Boye Hansen starter i Operaen i august.

— Festspillene i Bergen er for meg den mest interessante kulturfestivalen i Norden fordi den samler kulturarv, folkefest og moderne eksperimenter under samme hatt, sier Beyer i en pressemelding.

— Sterk nordisk profil

Beyer var kunstnerisk rådgiver for festspilldirektør Per Boye Hansen fra 2006-2008.

— Anders Beyer har en omfattende kunst- og musikkfaglig bakgrunn, engasjement og erfaring med publikumsutvikling og nyskapende formidling, samt fokus på samarbeid og nettverksbygging. I tillegg kommer hans sterke nordiske profil. Dette gjør ham meget godt rustet til å videreutvikle Festspillene i Bergen fra dagens sterke posisjon, uttaler styreleder Åse Kleveland.

Allsidig bakgrunn

— Siden 2006 har han vært sjef for Athelas Sinfonietta Copenhagen, som de siste årene har arrangert en internasjonal samtidsmusikkfestival. På tre år er Athelas New Music Festival blitt den største samtidsmusikkfestivalen i Danmark og blant de førende i Norden. I 2009 startet Beyer også operafestivalen i København, Copenhagen Opera Festival, som har etablert seg som en viktig kulturell ressurs i København, med flere enn 25.000 gjester i 2011, skriver Festspillene på sine hjemmesider.

Beyer studerte musikk og filosofi ved Københavns universitet og ble cand.phil. i musikkvitenskap i 1985. Han ble deretter ansatt som lektor på Københavns universitet.

Beyer har bakgrunn som musikkritiker i avisen Information og som redaktør i Dansk Musik Tidsskrift og Nordic Sounds. Han har bidratt i som leksikonforfatter i The New Grove Dictionary of Music and Musicians og Musik in Geschichte und Gegenwart.

Beyer har også vært bokredaktør og har selv skrevet «The Voice of Music. Conversations with Composers of Our Time” som inkluderer intervjuer med Ligeti, Stockhausen, Xenakis, Gubaidulina, Glass, Lindberg, Saariaho, Nørgård og Arne Nordheim.

GenreKunstmusikk

