Bransjen

Kleveland til Bergen

Publisert
01.11.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Blir styreleder for Festspillene, går av som direktør for Rikskonsertene.

Åse Kleveland oppnevnes til ny styreleder for Festspillene i Bergen. Hun overtar styreledervervet etter høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen fra 1. januar 2012.

Lederutskiftningene kommer tett i Festspillene denne høsten – festivalens kunstneriske leder, Per Boye Hansen, har fått .

— Det er fint å kunne overta styrelederposisjonen i en institusjon som står så sterkt, både kunstnerisk og adminstrativt. Min første utfordring blir å ansette en ny sjef – og det er jo det viktigste en styreleder gjør, så her er det bare å stupe i det, sier Kleveland til Ballade.

Viktig samspill
Kleveland sier at stillingen som kunstnerisk leder blir utlyst «i god tid før jul», og at styret sikter mot en ansettelse et stykke ut på nyåret.

— To viktige lederstillinger skiftes ut omtrent samtidig. Betyr det at det også skal gjøres noen større grep i hvordan festivalen opererer?

— Festspillene i Bergen har en sterk tradisjon for at den kunsteriske delen i det store og hele er underlagt den kunstneriske lederen. Det må likevel være viktig at styret fastlegger en overordnet strategi, som handler om festivalens forhold til publikum og andre kunst- og kulturinstitusjoner. Det er viktig for festivalen å ha sterk egen integritet, men siden festivalen er av begrenset varighet, ligger en del av verdien også i samspillet med andre institusjoner. Disse kan få ekstra surstoff og synlighet i samarbeid med festivalen.

— Er det noen spesifikke institusjoner du tenker på da?

— Det gjelder viktige institusjoner både lokalt og nasjonalt. Under Boye Hansen har også den nordiske dimensjonen vært viktig. Man har satset på uroppførelser, og gjort festivalen til en arena for nyskrevne verk. Det har styrket festivalens anseelse internasjonalt.

Erfaring og kompetanse
Kleveland er i dag direktør for Rikskonsertene og styreleder for Humanetisk Forbund, men går av som direktør for Rikskonsertene når hennes åremålsperiode løper ut sommeren 2012. Hun har tidligere vært kulturminister i Gro Harlem Brundtlands regjering i perioden 1990-1996 og direktør for Svenska Filminstitutet i Stockholm fra 2000 til 2005. Hun har også innehatt en rekke andre lederstillinger og verv i norsk kulturliv.

— Jeg er glad for å kunne bruke Klevelands erfaring og kompetanse i en av våre fremste kulturinstitusjoner, sier Kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger
