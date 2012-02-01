13 søkere til direktørjobben i Festspillene i Bergen.

Festspillene i Bergen skal ansette ny direktør, etter at Per Boye Hansen sluttet og ble operasjef i Bjørvika.

Søkerlisten er nå offentliggjort. 13 personer har søkt stillingen i Bergen.

— Oppsiktsvekkende tynn søkerliste, mener Ragnhild Veire, musikkommentator i NRK, som ikke har funnet noen av sine favoritter i listen.

Mens Veire tror det skjuler seg en joker bak en anonym oppføring i søkerlisten, mener tidligere operasjef Bjørn Simensen, at personer som Mary Miller, Ingrid Røynesdal og Hilde Andersen burde stått på listen.

Styreleder Åse Kleveland vil ikke kommentere listen før ansettelsen er foretatt, og ansvarlig for rekrutteringsprosessen, Bjørn M. Godsveen i Mercuri Urval, sier til Aftenposten at flere kandidater vil bli silet ut raskt.

Anne Randine Øverby, leder for Opera Bergen, og komponist Espen Selvik, er kjente søkere for de som er bevandret i Bergens kulturliv.

Foruten den anonyme søkeren finnes det søkere fra England, Italia og Australia, der burlesk-produsenten Jac Bowie kommer fra.

— Jac Bowie, festivalsjef, Australia

— Malcolm Bruno, selvstendig, Storbritannia

— George Drompilas, ikke oppgitt yrkesbakgrunn, Hellas

— Hugo Daniel Estrella, senior manager, Italia

— Laith Kamouna, ansatt i Røde Kors, Malmö

— David Malacari, festivalsjef, Australia

— Antonio Jorge Pereira Martins, penamaior, Carteiro

— Gerard Rogier, arbeidssøkende, Bergen

— Espen Selvik, kunstnerisk leder, Bergen

— Micael Tanzborn, manager, Linköping

— Anne Randine Øverby, selvstendig, Bergen

— Natalia Leltchouk, tolk, Bergen

— Anonym, mann