Kunstmusikk

– Tynn søkerliste

01.02.2012
Carl Kristian Johansen

13 søkere til direktørjobben i Festspillene i Bergen.

Festspillene i Bergen skal ansette ny direktør, etter at Per Boye Hansen sluttet og ble operasjef i Bjørvika.

Søkerlisten er nå offentliggjort. 13 personer har søkt stillingen i Bergen.

— Oppsiktsvekkende tynn søkerliste, mener Ragnhild Veire, musikkommentator i NRK, som ikke har funnet noen av sine favoritter i listen.

Mens Veire tror det skjuler seg en joker bak en anonym oppføring i søkerlisten, mener tidligere operasjef Bjørn Simensen, at personer som Mary Miller, Ingrid Røynesdal og Hilde Andersen burde stått på listen.

Styreleder Åse Kleveland vil ikke kommentere listen før ansettelsen er foretatt, og ansvarlig for rekrutteringsprosessen, Bjørn M. Godsveen i Mercuri Urval, sier til Aftenposten at flere kandidater vil bli silet ut raskt.

Anne Randine Øverby, leder for Opera Bergen, og komponist Espen Selvik, er kjente søkere for de som er bevandret i Bergens kulturliv.

Foruten den anonyme søkeren finnes det søkere fra England, Italia og Australia, der burlesk-produsenten Jac Bowie kommer fra.

Jac Bowie, festivalsjef, Australia

Malcolm Bruno, selvstendig, Storbritannia

George Drompilas, ikke oppgitt yrkesbakgrunn, Hellas

Hugo Daniel Estrella, senior manager, Italia

Laith Kamouna, ansatt i Røde Kors, Malmö

David Malacari, festivalsjef, Australia

Antonio Jorge Pereira Martins, penamaior, Carteiro

Gerard Rogier, arbeidssøkende, Bergen

Espen Selvik, kunstnerisk leder, Bergen

Micael Tanzborn, manager, Linköping

Anne Randine Øverby, selvstendig, Bergen

Natalia Leltchouk, tolk, Bergen

Anonym, mann

GenreKunstmusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Per Boye Hansen

Krutt i tønna

Flere produksjoner, flere titler, flere forestillinger – men hvordan? Påtroppende operasjef Per Boye Hansen vil gjennomføre en «total trimming av...

Per Boye Hansen

Per Boye Hansen ny operasjef

Overtar etter Paul Curran.

Åse Kleveland

Kleveland til Bergen

Blir styreleder for Festspillene, går av som direktør for Rikskonsertene.

Festspillene i Bergen

Festspillpublikum på retur

Festspillene i Bergen opplevde en nedgang i salgstall i år.

Hedvig Mollestad trio

Framgang for Nattjazz

Det er stor konkurranse om publikum i Bergen i mai, men Nattjazz økte billettsalget. – Det å selge så bra...

Anders Beyer

Anders Beyer ny direktør i FiB

Dansken overtar Festspillene i Bergen 1. august.

Flere saker

Kristin Vollset – Robin in the Hood

Ballade video spesial: Musikal fra The Musical Slave

Kristin Vollset med original og imponerende film fra hestemiljøet i Dublin.

Daglig leder i Hold Norge rent, Lise Keilty Gulbransen

Ti råd for et søppelfritt arrangement

Hold Norge Rent har utviklet arrangementsvettregler som skal bidra til mindre avfall.

Pianist Christian Grøvlen

Christian Grøvlen ny direktør for KODEs komponisthjem

Pianist Christian Grøvlen tiltrer stillingen som direktør for komponisthjemmene Siljustøl, Lysøen og Troldhaugen ved KODE i Bergen 1. desember 2020.