Turid Birkeland ny direktør
Avløser Åse Kleveland i Rikskonsertene.
Turid Birkeland blir ny direktør for Rikskonsertene når Åse Kleveland er ferdig med sitt seks år lange åremål i år, melder NRK.
Birkeland kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Telenor Broadcast Holding.
Birkeland har vært kultursjef i NRK og sjef for Kammermusikkfestivalen i Risør, der hun sluttet i 2011.
Hun avløste også Kleveland som Arbeiderpartiets kulturminister i 1996.
Det var 13 søkere til stillingen, og Birkeland tiltrer 16. april.
Åse Kleveland fikk vervet som fra 1. januar i år.