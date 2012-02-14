Turid Birkeland ny direktør

Avløser Åse Kleveland i Rikskonsertene.

Turid Birkeland blir ny direktør for Rikskonsertene når Åse Kleveland er ferdig med sitt seks år lange åremål i år, melder NRK.

Birkeland kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Telenor Broadcast Holding.

Birkeland har vært kultursjef i NRK og sjef for Kammermusikkfestivalen i Risør, der hun sluttet i 2011.

Hun avløste også Kleveland som Arbeiderpartiets kulturminister i 1996.

Det var 13 søkere til stillingen, og Birkeland tiltrer 16. april.

Åse Kleveland fikk vervet som fra 1. januar i år.