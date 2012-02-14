Bransjen

Turid Birkeland ny direktør

Publisert
14.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Avløser Åse Kleveland i Rikskonsertene.

Turid Birkeland blir ny direktør for Rikskonsertene når Åse Kleveland er ferdig med sitt seks år lange åremål i år, melder NRK.

Birkeland kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Telenor Broadcast Holding.

Birkeland har vært kultursjef i NRK og sjef for Kammermusikkfestivalen i Risør, der hun sluttet i 2011.

Hun avløste også Kleveland som Arbeiderpartiets kulturminister i 1996.

Det var 13 søkere til stillingen, og Birkeland tiltrer 16. april.

Åse Kleveland fikk vervet som fra 1. januar i år.

BransjePolitikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Åse Kleveland

Kleveland til Bergen

Blir styreleder for Festspillene, går av som direktør for Rikskonsertene.

Hans Ole Rian

MFO bryter forhandlingene

MFO har brutt forhandlingene med Rikskonsertene etter uenighet om lønnsbetingelser.

Flere saker

Still fra videoen «Contact» av Billy Meier

Ballade Video XVI: UFO-mania!

Fra bittersøt americana til musikkfest i verdensrommet.

Depressed

FONO vil kontraktsfeste helsestøtte

Det kom frem under Sørveiv-konferansen fredag, der musikeres mentale helse var et sentralt tema.

smilende dronning sonja i blå drakt, ved siden av afrikansk-amerikansk ung kvinne med diplom i hendene, smiler, begge står foran et orkester

Amerikansk kontra-alt til topps i Dronningens sangkonkurranse

Jasmin White fra USA vant Dronning Sonja Sangkonkurranse 2023 i Operaen denne helgen.