Lytterforeningen: – Klassisk musikk utrenset i Norges mest populære radiokanal

– Triumferende kan NRK utrope P1 med sine 1,6 millioner lyttere til suveren radiovinner, tilsvarende en markedsandel på 47 % – eller halvparten av lytterne. – Flere og flere liker også musikken vi spiller, og det gleder oss også, sier kanjalsjef Tommy Hansen. Tore Brantenbergt, som er leder i Lytterforeningen for klassisk musikk, er ikke like fornøyd. – Klassisk musikk er fullstendig utrenset i P1, og i løpet av de siste årene er den redusert med 20 % i kulturkanalen P2, hevder han. Han kommer også med oppfordringen: – Drep oss, Herre Johnny, men ikke med graut!

Av Tore Brantenberg, leder i Lytterforeningen for klassisk musikk



Ifølge medieforskerne i NRK finnes det nå 20 millioner radioer i Norge. Hver husstand eier mellom åtte og ti apparater, og da er ikke medregnet telefoner, MP3-spillere og datamaskiner. Radiolytting er inne i en ny gullalder som kan sammenlignes med etterkrigstiden. Triumferende kan NRK utrope P1 med sine 1,6 millioner lyttere til suveren radiovinner, tilsvarende en markedsandel på 47 % eller halvparten av lytterne. Kanalsjef Tommy Hansen er i sammenhengende jubelrus. Flere og flere liker også musikken vi spiller, og det gleder oss også, uttaler han.

Det er tvilsomt om denne gleden deles av alle som liker klassisk musikk. Ifølge Norsk Gallup er 44 % av den norske befolkning interessert i klassisk musikk. Men denne musikken er fullstendig utrenset i P1, og i løpet av de siste årene er den redusert med 20 % i kulturkanalen P2. Riktignok er andelen av klassisk musikk i P2 stabilisert i løpet av 2004, men ungdommens mangesidige musikkinteresse møtes med overfladisk kjapphet i Wasabi og Radioselskapet. Lyttere over 54 år er uaktuelle for NRK. Og hva med barna?

Ifølge kanalsjefene er kulturkanalen P2 ment å være ”en link mellom P1 og P3”. Dermed blir alle kanaler like forflatende, og klassisk musikk er skadelidende. Kritikk imøtegås med arrogante og selvrettferdige henvisninger til at NRK har egen kanal for klassisk musikk. Men denne kanal blir alibi for å redusere klassisk musikk i de øvrige kanaler, dessuten dekker Alltid klassisk bare større byer, og rekker ikke ut til distriktene! Når Norges ledende radiokanal ikke inneholder innslag av klassisk musikk er store grupper frarøvet muligheten til å opppleve musikk med kvaliteter utover øyeblikkets behov.

I vedtektene for NRK heter det at den norske befolkning skal sikres et bredt tilbud, og at tilbudet skal tilstrebe høy kvalitet, allsidighet og mangfold. At dette kravet ikke er oppfylt når nærmere halvparten av folket ikke blir tilgodesett, men må avfinne seg med et minste felles multiplum, av mange opplevd som et lavmål, er ikke verdig en kulturnasjon. Drep oss, Herre Johnny, men ikke med graut!

Tore Brantenberg

Leder i Lytterforeningen for klassisk musikk