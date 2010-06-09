Kunstmusikk

INTRO til Ørjan Matre og Therese Birkelund Ulvo

Publisert
09.06.2010
Skrevet av
- Red.

Komponistene Ørjan Matre og Therese Birkelund Ulvo får hjelp til lansering av verkene sine utenlands i perioden 2010-2012.

MICs lanseringsporgram INTRO Komponist tar sikte på å hjelpe unge, norske komposisjonstalenter til å lansere sine verker utenlands.

Årets jury besto av komponist Jon Øivind Ness, produsent Rune Kristoffersen og pianist Ellen Ugelvik. De tre fant frem til Ørjan Matre og Therese Birkelund Ulvo blant totalt 25 søkere.

Juryens begrunnelse er:

Ørjan Matre, f. 1979, forener klanglig kvalitet og nysgjerrighet på en spennende måte. Han har markert seg som en av sin generasjons sterkeste navn, og komposisjonene kjennetegnes av både dyktig håndverk og umiddelbarhet.

Therese Birkelund Ulvo, f. 1982, avtegner seg som en variert og allsidig komponist. Hun er en utøverkomponist med original tilnærming til det å komponere, og hennes klangverden omfatter så vel hardingfele som steiner.

INTRO-ordningen er et samarbeid mellom MIC og Rikskonsertene. Utenlandslanseringen er støttet av Utenriksdepartementet.

