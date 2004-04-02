God påske med Cikada

Utsikt til ennå en påske på fjellet med svigermor, sure appelsiner, råtten sne, universalklister under neglene og smeltet Kvikklunsj i sekken? Fortvil ikke! For på Parkteatret lørdag den 17. april kl. 21.00 lover Cikada Strykekvartettt og Cikadas klarinettist Hans Christian Bræin en samtidsmusikalsk motvekt. – På programmet står verker av unge og mindre unge norske komponister i tillegg til finske Magnus Lindberg, forteller Cikadas produsent Thorbjørn Tønder Hansen.

Første del av programmet er viet kvartettter av de to unge norske komponistene Emil Bernhardt og David Bratlie før avdelingen avsluttes med Rolf Wallins ”Phonotope I” for strykekvartett og liveelektronikk. Og etter pausen byr musikerne på Eivind Buenes Tre kvartettter før de slutter av med Magnus Lindbergs virtuose klassiker for klarinett og strykekvartett, Clarinet Quintet.

Rolf Wallin er denne uken aktuell i New Yorks Lincoln Center, hvor New Juillard Ensemble igår spilte hans verk «Appearances» for stort ensemble. Verket er fra 1995 og blev i sin tid bestilt av det franske Ensemble InterContemporain. Hans ”Phonotope 1” er skrevet for strykekvartett og live-elektronikk. Wallin sier om materialet til stykket at det stort sett består av fem musikalske «spill», hvor små fragmenter av materialet utgjør spillkortene. Slik får musikerne muligheten til å gjøre valg innenfor de reglene som regulerer hvert spill. I tillegg til spillene mellom musikerne, foregår det også et spill mellom ensemblet og en datamaskin som kjører et program som IRCAM har utviklet spesielt for dette stykket. Programmet prosesserer lydene fra ensemblet i sanntid, men legger også til forhåndsinnspilt materiale av kvartetten.

De tre unge norske komponistene Emil Bernhardt, David Bratlie og Eivind Buene er alle medlemmer av Ny Musikks Komponistgruppe, og i samarbeid med Cikada Strykekvartett går de i løpet av 2004 i studio for å innspille verkene på CD. Utover de tre vil også Dag Egil Njaas kommende strykekvartett inngå på CD’en.

Finske Magnus Lindberg er en av Nordens fremste komponister, og hans Clarinet Quintet er skrevet i 1992 i det man kunne kalle hans unge, ville ekspresjonistiske stil. Han har blant annet forsøkt å få strykekvartett og klarinett til å lyde som et helt symfoniorkester. – Kom den 17. april og sjekk om han får det til, oppfordrer produsenten.

Cikada Strykekvartett er en selvstendig del av Cikada Ensemble, som ble dannet i Oslo i 1989. Ensemblet fikk sitt gjennombrudd under ISCM World Music Days i Oslo i 1990 og har siden turnert i USA, Mexico, Australia og Europa.

Cikada Strykekvartett har spilt inn flere CDer både med ny musikk og jazz, deriblant CD’en Black Angels med kvartetter av George Crumb, Anton Webern og Witold Lutoslawski. Kvartetten har samarbeidet med komponister som Cecilie Ore, George Crumb, Magnus Lindberg, Richard Barrett og Bent Sørensen, hvis musikk de har innspilt på ECM CD’en Birds and Bells.

Kvartetten er anerkjent for sin genremessige åpenhet og har samarbeidet med musikere som jazzbassisten Arild Andersen, pianisten Jon Balke, den svenske fiolinisten Mats Edén, saxofonisten Trygve Seim og den amerikanske vokalisten Annette Peacock.

I løbet av 2004 kommer en ny CD på ECM Records med kvartetter av John Cage, Bruno Maderna og Kaija Saariaho. Blant kommende bestillingsverk for kvartetten kan nevnes en akkordeon-kvintett av Hans Abrahamsen og en strykekvartett med elektronikk av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje.

Klarinettisten Hans Christian Bræin har studert med Monica Riefling Lund i Oslo, og Bendt Neuchs Sørensen og Tage Scharff ved Konservatoriet i København. I 1974 ble han ansatt som alternerende soloklarinettist i Oslo Filharmoniske Orkester, en stilling han hadde frem til 1980 da han flyttet til Danmark for å spille i det statlige Esbjerg Ensemble. Siden 1989 har Bræin vært hovedlærer i klarinett ved Norges Musikkhøgskole, hvor han fortsatt har sin faste arbeidsplass. I tillegg til dette var han igjen ansatt som alternerende soloklarinett i Oslo Filharmoniske Orkester i perioden 1993-1995. Foruten disse faste stillingene har Bræin spilt kammermusikk og solokonserter i mange forskjellige sammenhenger, bl.a. med Oslo Filharmoniske Orkester, Det Norske Kammerorkester, Kringkastingsorkesteret og symfoniorkestrene i Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Siden 1990 har Bræin vært fast medlem av Oslo Sinfonietta. Bræin har også deltatt på en rekke festivaler som Oslo kammermusikkfestival, Risør kammermusikkfestival med flere.

Cikadakvartetten og Hans Christian Bræin hjelper deg altså av med påsketraumene på Parkteatret lørdag 17. april kl. 21.00. Programmet er som følger:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

David Bratlie String Quartet

Emil Bernhardt Strykekvartett

Rolf Wallin Phonotope I for string quartet and live electronics

Eivind Buene Tre Kvartetter

Magnus Lindberg Clarinet Quintet