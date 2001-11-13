«Europeras» hos Opera Vest

John Cages «Europeras 3 & 4» var en av de store høydepunktene under årets Ultima-festival i Oslo. Nå bør folk på vestlandsområdet kjenne sin besøkelsestid, for 14. november skal forestillingen settes opp på Den Nationale Scene i Bergen. De to stykkene skal spilles i alt fire ganger.

«For centuries the Europeans have been firing their operas towards the American continent. Now I’m firing back!» – John Cage

Onsdag 14. november kl 19.30 har Opera Vest premiere på John Cages opera «Europeras 3 & » på Den Nationale Scene i Bergen. Cage, som er en av modernismens store forgrunnsfigurer, har utsatt klassisk operamateriale for tilfeldighetsprosedyrer og har slik fått musikken til å fremtre i stadig nye sammenhenger. Resultatet er en forestilling med tolv grammofoner, åtte sangere, to pianister og en omhyggelig regissert og datakontrollert lyssetting.

«Europeras 3 & 4» ble komponert av John Cage i 1989/1990, og urfremført ved Almeida-festivalen i London sommeren 1990. Operaen ble oppført for første gang i Norden av Opera Vest i 1997. John Cage er en av de mest innflytelsesrike og utfordrende komponister i det 20. århundres musikk, og «Europeas 3 & 4» representerer den midtre produksjonen av John Cages tre operaer, alle skapt i tidsrommet 1987-91, dvs. etter at han var 75 år gammel. Alle er skapt over samme lest, nemlig gjenbruk av klassisk operamateriale som blir utsatt for tilfeldighetsprosesser, og som dermed fremtrer i stadig nye sammenhenger.

Ballade overvar forestillingen under Ultima-festivalen i Oslo i oktober, og kan rapportere om en nærmest fjetrende stilisert produksjon, der fragmentene fra musikhistorien danner en besnærende babel-sjakt av stemmer fra fortiden, og en overraskende skjønnhet oppstår fra de nye sammenhengene musiken settes inn i. Musikken fremstår som både meditativ og urovekkende, og er kanskje det nærmeste man kommer en musikalsk utgave av Beckett-stykker som «Krapps siste spole» og «Lykkelige dager».

Ultima-festivalen fikk nylig glitrende kritikk i det klassiske musikkmagasinet andante.com, som utropte Opera Vest-produksjonen av «Europeras» til ett av mange høydepunkter: «One of the absolute highlights was a top-notch presentation of John Cage’s Europeras 3 & 4 – the middle opera in a series of three which Cage created between 1987 and 1991. They are all based on the same idea: recycling fragments of classical operas and exposing them to processes of randomness. Cage’s eleventh-hour interest in opera is summed up in his quote: «For centuries the Europeans have been firing their operas towards the American continent. Now I’m firing back.» Oh boy, does he fire back. There are six DJ-stations, each equipped with two turntables which play mostly historical 78s, everything from Amelita Galli-Curci to Beniamino Gigli, Tetrazzini to Caruso. There are six live singers – sopranos Hilde Haraldsen Sveen and Siri Torjesen, mezzo Anne Felberg, tenor Henrik Engelsviken, and bass-baritones Njal Sparbo and Ketil Hugaas, each assigned six arias ranging from Handel to Bernstein. There are also two pianists (including James Clapperton, who originally worked with Cage on the piece) who chime in with Liszt transcriptions (lots of Wagner) and so on. What resulted was an extraordinarily dynamic collage of collateral damage, everything discombobulated and bumping up against everything else. The piece also humorously plays with the conventions of opera. For instance, the singers seem to come together for a quartet finale, but each sings a different aria from a different opera – say, «Glitter and Be Gay» pitted against «Adieu, fière cité» from Les Troyens and «Nessun dorma» and whatever – not to mention again the scratchy intonations from the remarkable 78s and pianistic pronouncements from Tannhäuser and Meistersinger. It’s amazing how, in the midst of this dizzying morass, the melodies remained durable and recognizable. There were false climaxes and fleeting interludes; the lighting was equally disembodied, spotlighting empty corners, pillars, singers who don’t sing, and even the audience; they could have pushed the envelope further with manic costume changes. The entire 70 charming minutes – a production from Opera Vest of Bergen – was utterly successful.»

«Europeras 3 & 4» spilles også 15. og 16. november kl 19.30 og 17.november kl 18.00. Herved anbefalt.

Regi: Veselina Manolova.

Lys: Artlight AS.

Produsent/Inspisient: Sten Are Fogge.

Sangere: Anne-Margrethe Eikaas Svanes, Hilde Haraldsen Sveen, Anne Felberg, Thor Inge Falch, Njål Sparbo, Torben Grue, Siri Torjesen, og Hege Høisæter.

Pianister: James Clapperton og Signe Bakke.

Grammofonister: Morten Eide Pedersen, Berge Osnes, Sjur Hjeltnes, Jørgen Karlstrøm, Julian Skar, Christian Blom.