Kunstmusikk

Ridder Blåskjegg inntar Grieghallen

11.03.2003
- Red.

Torsdag 13. og fredag 14. mars kl. 19.30 oppføres Bela Bartoks «Ridder Blåskjeggs Borg» i Grieghallen i Bergen. Stykket blir fremført av Bergen Filharmoniske Orkester utvidet til nærmere 120 musikere på scenen, ledet av dirigent Alexander Liebreich. Solister er Toril Carlsen som Judith og Ketil Hugaas som Ridder Blåskjegg. Stykket er sceneproduksjon nr. 16 fra Opera Vest, som i år fyller ti år.

Ungareren Béla Bartóks enakters opera er en milepæl i komponistens produksjon, og et av de mest kjente og spilte operaverker fra det 20.århundre. I Bergen i uke 11 blir verket fremført av Bergen FilharmoniskeOrkester utvidet til nærmere 120 musikerepå scenen,ledet av dirigent Alexander Liebreich. Regien er ved DNS´ teatersjef Morten Borgersen, som fra de skrå bredder har med seg lysdesigner Arne Kambestad og scenograf Olav Myrtvedt. Teksten blir fremført på norsk.

Sagnet om Ridder Blåskjegg har en dramatisk handling, noe som gjør dette stoffet særlig egnet for scenisk fremføring, skriver BFO i sin pressemelding. I lyrikeren og romanforfatteren Béla Balaszs libretto over legenden, som kan spores tilbake til 1400-tallets Frankrike, møtes to sterke personligheter i intens dialog: Ridder Blåskjegg ankommer sin dystre borg med sin brud Judith. Hun avdekker hans livshistorie ved å låse opp hallens syv dører. De skjuler både skremmende og vakre scener, men selv dyrebare skatter og blomstrende hager er stenket av ridderens eget blod. Torturkammeret minner om hans ulykkelige barndom og ungdom, rustkammeret om hans voksne liv da han må forsvare seg, rikdommene om hans bedrifter og den vakre hagen om hans kunstneriske side. Den sjette døren skjuler en sjø full av tårene hans, og bak den syvende døren finner hun Blåskjeggs tre tidligere hustruer, som han giftet seg med i sitt livs morgen, middag og kveld. Judith forstår at hun representerer natten, og at hennes skjebne er beseglet. Fabelens kjernepunkt kan samles i følgende: Hvis du avdekker alle hemmeligheter et menneske har, hva blir da tilbake?

Opera Vest samarbeider med en rekke kulturinstitusjoner, både innen- og utenlands. «Ridder Blåskjeggs borg» er sceneproduksjon nummer 16 fra selskapet, som i år kan feire sitt tiårs jubileum. Med forankring i tradisjonen, og med tyngdepunktet i det nye, har målet vært å skape et profesjonelt regionalt tilskudd til det nasjonale og internasjonale operamiljø – med utgangspunkt i norske skapende og utøvende kunstnere. Bergen Filharmoniske Orkester har lang tradisjon for å spille opera – med Den Norske Opera og gjennom prosjektsamarbeid med Vest Norges Opera. «Ridder Blåskjeggs borg» er første samarbeidsprosjekt med Opera Vest.

Grieghallen feirer i 2003 sitt 25-årsjubileum. – Jubileumsåret er en viktig anledning til å se fremover, uttaler BFO i den anledning. – Å bidra til å styrke det samlede operamiljø i Bergen er et viktig element i Grieghallens visjon for fremtiden. Samarbedet med BFO og Opera Vest om Ridder Blåskjeggs borg er et første skritt for å realisere denne visjonen.

NRKs Midt I Musikken melder for øvrig i dag at Bergen Filharmioniske Orkester i følge Bergens Tidende satte publikumsrekord i fjor. 97.235 publikummere hørte orkestret på konsert, noe som er fire tusen flere enn året før, og et gjennomsnitt på 1100 per konsert. Direktør Lorentz Reitan er i følge BT strålende fornøyd, og peker særlig på suksessen med familiekonsertene, som samlet trakk mer enn 30. 000 tilhørere.

