«Europeras»: Opera Vest under Ultima

Torsdag 4. oktober kl 20.00 har Opera Vest premiere på John Cages opera «Europeras 3 & 4» i Kulturkirken Jakob i Oslo. Forestillingen er en del av Ultimafestivalen, og spilles også lørdag 6.10. kl 22.00 og søndag 7.10. kl 15.00. I november settes den så opp i Bergen.

«For centuries the Europeans have been firing their operas towards the American continent. Now I¹m firing back!» – John Cage

«Europeras 3 & 4» ble komponert av John Cage i 1989/1990, og urfremført ved Almeida-festivalen i London sommeren 1990. Operaen ble oppført for første gang i Norden av Opera Vest i 1997.

John Cage er en av de mest innflytelsesrike og utfordrende komponister i det 20. århundres musikk. «Europeras 3 & 4» er et sirkus uten dekor og uten handling, som tar utgangspunkt i operalitteraturen på 1700- og 1800- tallet. «Europeras 3 & 4″ er den midtre produksjonen av John Cages tre operaer, alle skapt i tidsrommet 1987-91, altså etter at han var 75 år gammel. Alle er skapt over samme lest, nemlig gjenbruk av klassisk operamateriale som blir utsatt for tilfeldighetsprosesser, og som dermed fremtrer i stadig nye sammenhenger.

Produksjonen består av åtte sangere, to pianister, tolv sveivegrammofoner og et nøye planlagt data-generert partitur for lyssetting.»Europeras 3 & 4» spilles også på Den Nationale Scene i Bergen 14.-17. november 2001.

Stiftelsen Opera Vest har ellers som mål å sette opp musikkteater av profesjonell kvalitet på vestlandet innenfor klassisk såvel som moderne repertoar. Selskapet ønsker også å presentere ny norsk og internasjonal musikkdramatikk med både nasjonalt og internasjonalt omfang.

John Cage: Europeras 3 & 4

Ultima Oslo Contemporary Music Festival

Kulturkirken Jakob 4., 6. og 7. oktober 2001

Regi: Veselina Manolova

Lys: Artlight AS

Produsent/Inspisient: Sten Are Fogge

Sangere:

«Europeras 3»: Siri Torjesen, sopran, Hilde Haraldsen Sveen, sopran, Anne Felberg, mezzosopran, Henrik Engelsviken, tenor, Njål Sparbo, bassbaryton og Ketil Hugaas, bassbaryton.

«Europeras 4»: Itziar Martinez Galdos, sopran, Hege Høisæter, mezzosopran.

Klaver: James Clapperton, Signe Bakke

På sveivegrammofon medvirker Anne Grete Eriksen, Mie Göran, Lars Petter Hagen, Leif Hernes, Sven Lyder Kahrs, Ole Henrik Moe Jr og Synne Skouen.

Forestillingen er produsert av Opera Vest.