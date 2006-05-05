Cornelius Cardews «Treatise» på Blæst søndag

Førstkommende søndag, den 7. mai, fremføres utdrag fra Cornelius Cardews «Treatise» av flere av Trondheims utøvere innen improvisert, eksperimentell- og samtidsmusikk. Åsted er Blæst, anledningen er det som ville ha vært komponistens 70-årsdag.

Initiativtaker er kontrabassist Michael Francis Duch som nærer en stor interesse for Cardew som person, utøver og komponist.

Duch har studert ved Jazzlinja ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og er nå i ferd med å ta mastergrad der.

— Ettersom jeg selv holder på med både friimprovisert musikk, notert musikk, særlig grafiske verker, og i tillegg er glødende opptatt av Nord-Irland-saken i den forstand at jeg kommer fra en familie med skotsk/polsk/irske katolikker, og i tillegg også er kommunist, fant jeg ut jeg har overraskende mye til felles med Cardew…., sier Duch til Ballade.

Duch har lest poesi med Kulta Beats, spilt elektronikk med Cadillac, og samarbeidet med Otomo Yoshihide, London Improvisors Orchestra, Mats Gustafsson, Peter Brötzmann, Jaap Blonk, Lasse Marhaug og Tore Honoré Bøe i ulike sammenhenger.

De som opptrer på Blæst er:

* Arnulf Johansen, obo

* Ole Jørgen Melhus, trombone

* Eivind Lønning, trompet

* Michael Francis Duch, kontrabass

* Kyrre Laastad, perkusjon

Det momumentale grafiske verket «Treatise» er på 193 sider og ble komponert i perioden 1963-67. Tittelen er inspirert av Ludwig Wittgensteins «Tractatus» og er et like visuelt verk som det er musikalsk. «Treatise» gir full interpretasjonsfrihet til utøveren, men Cardew påpekte at verket skulle forberedes og innstuderes nøye, og ikke fremføres spontant og tilfeldig.

Om Cardew

Cornelius Cardew (07.05.36-13.12.81) var fra en kunstnerfamilie fra Cloucestershire i England, og var på mange måter Storbrittannias svar på John Cage. Han ble en vel så viktig figur innen det engelske komponistmiljøet som i improvisasjonsmusikken, og var medlem i friimprovisasjonsensemblet AMM med Keith Rowe, Lou Gare og Eddie Prevost, og grunnla sitt eget ensemble «The Scratch Orchestra».

Cardew var også en av de som introduserte musikken til de amerikanske avantgarde-komponistene Morton Feldman, La Monte Young, Earle Brown, Christian Wolff og John Cage til England på slutten av 1950-tallet, og han jobbet blant annet som assistenten til komponisten Karlheinz Stockhausen i samme periode.

Cardew var meget politisk aktiv i slutten av sitt liv og var en av grunnleggerne av «Revolutionary Communist Party of Britain (Marxist-Leninist)». Han ble satt i fengsel i Nord-Irland av Britisk etteretning på grunn av en støttekonsert for et forent Irland på 1970-tallet. Cornelius Cardew ble påkjørt og drept av en fortsatt ukjent gjerningsmann like ved sitt hjem i London i desember i 1981.

Karlheinz Stockhausen om Cardew:

«As a musician he was outstanding because he was not only a good pianist but also a good improviser and I hired him to become my assistant in the late 50s and he worked with me for over three years. I gave him work to do which I have never given to any other musician, which means to work with me on the score I was composing. He was one of the best examples that you can find among musicians because he was well informed about the latest theories of composition as well as being a performer.»

«Treatise» framføres søndag 7. mai kl. 19.00 på Blæst i Trondheim. Inngang: 50,-