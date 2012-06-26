Jente + våpen = film

«Alt du trenger for å lage film er en jente og et våpen», sa Jean Luc Godard. Regissør Jack Whiteley er nok ikke helt ukjent med det sitatet, ut fra det vi kan se i hans seneste musikkvideo. Videoen akkompagnerer «Jive Babe», foreløpig seneste singel fra Mikhael Paskalev og hans band.

Paskalev ble vinneren av Årets Urørt-finale i januar, og er booket til flere av årets største festivaler som Slottsfjell og Øya. Debutalbumet skal komme i august.