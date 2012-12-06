Oslo Jazzfestival feirer Nora Brockstedt

Publisert
06.12.2012
Skrevet av
- Red.

Åpner 2013-programmet med hyllest til 90-åringen.

Jazzvokalisten Nora Brockstedt fyller nitti år i 2013, og blir markert under årets Oslo Jazzfestival. Festivalen har invitert Come Shines Live Maria Roggen og Erlend Skomsvoll til å sette sammen et musikalsk program i jubilantens anledning.

Sammen med blant andre Svante Thuresson, Tuva Syvertsen og Jan Eggum vil kvartetten fremføre låter fra Nora Brockstedts eget repertoar.

Borckstedt hadde sin scenedebut i 1942, og har siden vært med i utallige revyer, teaterforestillinger, filmer, og tv-serier. Hun slapp sin først plate i 1945, debuterte som jazzvokalist i 1946, og har vært med på langt over 100 utgivelser, fra 78-plater til CD’er. Hun er særlig kjent som formidler av Prøysen-viser.

Bursdagskonserten finner sted i Den norske Opera og Ballett den 12. august 2013. Billettsalget er i gang.

