All Ears på Munch: Eit fylgje med improvisasjonar frå det minste lydfrø til ei heil verd av klangar

Improfestivalen All Ears tok oss med på innsida av lydane i Munch-museets store konsertsal. Og lydteknikarane Stig Gunnar Ringen og Chris Fullard burde ha stå øvst på plakaten.

All Ears – festival for improvisert musikk

20.-22. mai 2022

Munchmuseet i Oslo

Melding frå fredag 20. mai, der disse produksjonane blei presentert:

Sanskriti Shrestha & Andreas Wildhagen

Kristin Andersen Høvin

Kali Malone presents ‘Does Spring Hide It’s Joy’ featuring Lucy Railton and Stephen O’Malley

For tjue år sidan gjekk Maja Ratkje, Lasse Marhaug og Paal Nilssen-Love saman om å starte ein festival for improvisert musikk.

I år er det Christian Winther, Anja Lauvdal og Natali Abrahamsen Garner som står bak. På nettsida opplyser All Ears om at dei ikkje tek i mot booking-førespurnader. Festivalen er fullstendig kuratert, og det gjer opplevinga av ein kveld på All Ears til ei heilt spesiell, heilskapleg oppleving.

Gjennom åra har festivalen holdt hus på alt frå Henie Onstad Kunstsenter, Deichman Grünerløkka og Nasjonal Jazzscene. I år søkte festivalen, som Only Connect, ly under knekken i Bjørvika – i Munch-museets store konsertsal.

Inne i kuben var stolane plassert rundt omkring på golvet passande organisk. Dei heldige som kom tidleg nok, fekk plass i fluktstolane bakerst i lokalet. Dette var eit rom som inviterte til djup lytting.

Når Andreas Wildhagen fann plassen bak trommesettet og Sanskriti Shrestha midt blant tabla tarang-oppsettet, var det første eg la merke til dei kjenslevare mikrofonane. I motsetning til det rå uttrykket All Ears-festivalen gjerne har hatt på tidlegare utgåver, så vart den improviserte musikken her presentert i klangleg høgpresisjon.

Slik kunne Wildhagen og Shrestha opne med dei minste, tynnaste og skjøraste lydane. Tynne spisepinnar på cymbalane fylte rommet med nyansar som du gjerne berre kan høyre om du legg øyret heilt inn til lydkjelda. Vi fekk oppleve den fascinerande store variasjonen i kvar enkel tabla, mikro-melodiar gjennom fingrane på trommeskinnet.

I starten er det rytmisk abstrakt, før musikarane etter subtil blikkontakt brått skiftar karakter og fyrer av garde i ein rytmisk melodi, avansert variert og med tyngdepunkt som gjer oss i salen svimle i dansen. Det er kick – dei vekkjer oss opp og vi sit med haka engasjert lavt.

Etter ei kort pustepause i rommet som eg etterkvart opplevde som ein katedral, skifta lyset frå ein varm gulfarge til kjølige strålar, slik som lyset frå sprekker i fjellet. No skulle vi få ei sjeldan moglegheit til å høyre trompetist Kristin Andersen Høvin, mellom anna frå den legendariske fri-kvartetten SPUNK.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Midt i denne fossen av lys, sit Kristin aleine og går rett i gang å grave etter lydar i trompeten. Ho opnar kaotisk og hektisk. Men lyttande. Kvar gong ho finn noko spennande, så fylgjer ho tråden. Som om ho søkjer dei sjeldnaste lydane, dei som er vanskelege å finne. Eg tek meg i å tenke – kva er det som gjer at hennar improvisasjon – som framstår så abstrakt, og ved første øyrekast tilfeldig – kan opplevast så logisk.

For det er nettopp det som skjer – frå start til slutt opplever eg improvisasjonen hennar som ei reise i lyd, ei logisk forteljing. Ho lyttar seg gjennom lydane i trompeten og finn klangslektskap med dei ulike blokkfløytene ho har med seg. Leitar vidare der, tvingar seg fram til lydar, melodiar og rytmiske motiv gjennom nysgjerrig, energisk leiting. Og takka vere lydteknikar Stig Gunnar Ringen, får vi i salen vere med å finne dei same klangnyansane som fører improvisasjonen vidare.

Der Kristin Andersen Høvin fann musikken i kaoset, konsentrerer Kali Malone, Lucy Railton og Stephen O’Malley seg om ein lyd, ein lang, enorm lyd. Malone sitt verk Does Spring Hide It’s Joy varte opprinneleg i tre timar og ho presenterer det som eit studie i djup lytting. I All Ears-versjonen er det korta ned til ein og ein halv time. Bak dei tre musikarane på laptop, cello og gitar ser vi eit stort lerret med ein minimalistisk, men likevel cinematisk framstilling av enkle, sterke fargar som blandar seg, sakte og litt og litt.

Slik er også lyden, presist miksa av Chris Fullard. Det er eit overveldande frekvensspekter som slår i mot oss. Tonane frå gitaren aksentuerer ein frekvens i det elektroniske klangbadet. Lucy Railtons slow motion-melodiar syner oss den store lyden frå ulike vinklar. Det er eit portrett av ein enorm lyd.

Ordet ambient har til ulike tider hatt hengande ved seg noko kommersielt og tomt, på linje med masseproduksjonen av PPM (peaceful piano music). Men vit at dette har ingenting med det å gjere. Likevel er ambient rette ordet. Her er utforskinga av lyd i sakte transformasjon over lang tid med på å gi lyttaren ei sterk meditativ oppleving som er umogleg utan å bruke nettopp – tid.

Og her er rommet perfekt. På same måte som mørkret i ein kinosal transporterer oss inn i filmen på magisk vis, opplever eg at eg forsvinn inn i fargane – visuelt og klangleg.

Ved å halde All Ears på Munch-museet er det noko ein får, og noko ein mistar. Eg må jo seie at det er noko med den tørre, rå og nære opplevinga som ein fekk på Deichmann, eller midt på golvet på Nasjonal Jazzscene – eller som ein får på Hærverk under BlowOut-tysdagane, som ein kan sakne når ein sit i eit slikt høgteknologisk rom. Men med programmet denne kvelden, og for så vidt resten av helga, med Deathprod som ein headliner på laurdag, gjekk Munch og All Ears hand i hand.

Tre konsertar. Og tre gongar har eg i denne meldinga skrive om den viktige lydteknikaren. Det var den tanken som dukka opp oftast gjennom kvelden: det er fantastisk god lyd. Kanskje var det lydteknikarane Stig Gunnar Ringen og Chris Fullard som burde stå øvst på plakaten.