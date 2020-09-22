SPUNK 25 år

Kan man snakke om en udogmatisk holdning til musikk og en lekenhet som samtidig er dødsalvorlig? Jeg tror det, sier Maja S.K. Ratkje i improvisasjonskvartetten SPUNK, som feirer 25 år denne høsten.

– Lasse Marhaug fikk tilgang til vårt arkiv og frie tøyler, forteller Maja S. K. Ratkje i SPUNK. – Det er jo så mye, og noe av det er ganske gammelt! Og så er det jo litt tilfeldig hva som finnes.

Resultatet av støymusiker Lasse Marhaugs arkivdykk er denne nesten 15 minutters videomontasjen fra improvisasjonskvartettens 8750 dager lange liv. Eller 25 år, som alle disse dagene utgjør. Videoen ble først vist under SPUNKs jubileumskonsert på årets Ultima nylig, og Ballade har fått lov til å dele den her. Les mer om SPUNK under videoen!

Helt siden starten i 1995 har kvartetten SPUNK bestått av de samme musikerne: Maja Solveig Kjelstrup Ratkje – vokal og elektronikk, Hild Sofie Tafjord – horn og elektronikk, Kristin Andersen Høvin – trompet og fløyter og Lene Grenager – cello.

SPUNK startet opp i 1995, som på alle måter virker som en dramatisk annen tid enn den vi er i i dag. Hverdagsteknologien vi alle omgir oss med, musikkteknologien som både verdens musikkliv og publikum tar del i, pandemien hele verden befinner seg i – 1995 er lenge siden. Når Ballade spør om det går an å skissere noen hovedtrekk i hvordan SPUNK har utviklet seg gjennom disse 25 årene, der noe så fritt men også så vanskelig som improvisasjon er helt sentralt, svarer Maja S.K. Ratkje at hun føler at gruppa er i kontinuerlig forandring, men at kjernen er den samme. – Kan man snakke om en udogmatisk holdning til musikk og en lekenhet som samtidig er dødsalvorlig? Jeg tror det.

Opp gjennom årene har SPUNK i tillegg til å spille friimproviserte konserter også laget musikk til dans og teater, laget egne kunstinstallasjoner og utstillinger, og en rekke konseptuelle verk som spiller på rom og omstendigheter, forteller hun.

I dette intervjuet Jazznytts Now’s The Time gjorde med Lene Grenager i forbindelse med jubileet sier også Grenager at et hovedtrekk ved SPUNK er å være i stadig forandring, men med en kjent kjerne:

– En konsert med SPUNK er alltid som å komme hjem, men hvor huset har forandra seg litt. Det er alltid noen nye vinduer og dører. Nye farger. Det er et sted hvor du opplever gjenkjennelse, vi jo kjenner hverandre og kan dette, men hvor hver og en også kommer med noe nytt. Det er attraksjonen, at det skjer nye ting og at vi er fire personer som utvikler oss på utsiden av ensemblet. At vi stadig vekk er en ny konstellasjon, men også den samme.

