Magnolia Jazzband på Gamle Logen

Cafèkonsertene i Gamle Logen i Oslo starter høstsesongen med Magnolia Jazzband denne lørdagen.

Cafèkonsertene i Gamle Logen var en publikumssuksess i vårsemesteret. Nå følger arrangørene opp med seks nye konserter denne høsten. Den første med Magnolia Jazzband – lørdag 16. september klokken 13.

Magnolia Jazzband ble startet i 1972 av trombonisten Gunnar Gotaas, og er i følge pressemelding Ballade.no har mottatt et av svært få band som spiller New Orleans Revival Jazz. Denne stilarten oppstod på 40-tallet som en miks av tradisjonell jazzmusikk og rhythm`n´blues. Magnolia Jazzband har gitt ut i alt ni plater/CDer, og er godt kjent internasjonalt. Bandet blir stadig invitert til jazzfestivaler over hele verden, og har besøkt Moskva, Singapore, Spania, Sveits, Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og USA.

Serien fortsetter utover høsten med Trio de Janeiro (30.09), Gjertruds Sigøynerorkester (21.10), Magnolia Jazz Quartet (4.11), Hot Club de Norvège (18.11) og Ophelia Ragtime Orchestra (2.12).

