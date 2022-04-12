Det Norske Blåseensemble

(Foto: Veronica van Groningen)

AktueltJazz

Gratis, digital konsertrekke med landets eldste orkester

Publisert
12.04.2022
Skrevet av
Red.

Byr på en rekke stjernesamarbeid, og vakre gamle bygg fra hjembyen – og deres egen sjanger «sanntidsmusikk».

– En vanlig festival har en sluttdato, det har ikke denne – her kan publikum nyte konserter igjen og igjen i all fremtid digitalt. Det skriver Det Norske Blåseensemble når de inviterer inn på sin nettside med konsertproduksjoner.

Under koronaepidemiens første periode i 2020 produserte Det Norske Blåseensemble ukentlige digitale konserter. Da 2021 startet med nye nedstegninger startet de en ny digital festival. Noen av Haldens unike bygg skulle fylles med musikk, i alle sjangere, skapt fra 1734 til i dag. Omtrent like lenge som dette orkesteret har eksistert. Konsertene ligger fortsatt ute på nett, og i motsetning til mye av onlinekonsertene fra forskjellige lockdowns, framstår de ganske organisert å finne fram i, til i forskjellige sjangre for eksempel, via nettsidene til orkesteret.

Den observante, eller bare med god husk, balladelytter, vil legge merke til sjangeren sanntid – en oppdatert inngang til kunstmusikk som DNBE har jobbet fram. De definerer sanntidsmusikk som improvisasjon basert på referanser fra klassisk musikk.

Rød Herregård, Fredrikshalds Teater, Fredriksten Festning, Brygga Kultursal og Halden Arbeidersamfund ble valgt som innspillingsarenaer. Historiske bygg som alle har huset musikk siden de ble bygd. Dette er bygg som orkesteret ønsker å vise frem til seere over det ganske land.

Orkesterets egne musikere dannet grunnlaget for innspillingene, og mindre grupper var naturlig å jobbe i, i tillegg fikk orkesteret med seg noen av de flinkeste sangerne, musikerne og dirigentene landet har å by på, inkludert Henning Kvitnes, Marius Neset, Erlend Skomsvoll, Per Kristian Skalstad og Lydia Hoen Tjore.

I eposten de har sendt ut, nevner orkesteret disse samarbeidsartistene fra konsertrekka:
Haldens egen Henning Kvitnes, med helt nye arrangementer av Jon Øivind Næss inspirert av enn Tom Waits sitt kritikerroste album «Swordfishtrombones».
Haldenkomponist og en av landets fremste samtidskomponister Lene Grenager sin Attitude.
Christian Eggen spiller piano i tidsriktige omgivelser på Rød Herregård.
Opera Østfold med de tenorarier fremført av Thomas Ruud.
Erlend Skomsvoll som for anledningen rekomponerte Marius Nesets musikk.
Sanntidsmusikk, DNBE sitt unike prosjekt innen klassisk improvisasjon. Se under.

 

Sanntid kammer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

ThorsteinGranly

Thorstein Granly ny direktør i Det Norske Blåseensemble

Stillingen er et åremål på 6 år, og Granly begynner 1. september 2017.

Det Norske Blåseensembles musikere Roger Fjeldet, Stian Aareskjold og Britt Larsen øver på klassisk improvisasjon. Foto: Christer A. Elnes

Det Norske Blåseensemble får en halv million til sanntidsmusikk

Inngår samarbeide med Dextra Musica AS, som utvider fra instrumentkjøp til å satse på utviklingsprosjekt innen klassisk musikk.

Flere saker

Magni Sørløkk, Ingrid Kindem og Atle Bredal om det stadig trangere nåløyet for norsk musikk på P1

Ballade radio: For gammel for P1?

Låtskriverne vil ha musikken sin på lufta. P1 må tekkes sine 1,3 millioner lyttere. Klarer de å møtes? Hør paneldebatt...

Daglig leder i Hold Norge rent, Lise Keilty Gulbransen

Ti råd for et søppelfritt arrangement

Hold Norge Rent har utviklet arrangementsvettregler som skal bidra til mindre avfall.

Bare Egil på Slottsfjell

Slottsfjell sliter med billettsalget

Festivalen i Vestfold nedskallerer målet fra 11 000 til 9000 besøkende per dag.