Gratis, digital konsertrekke med landets eldste orkester

Byr på en rekke stjernesamarbeid, og vakre gamle bygg fra hjembyen – og deres egen sjanger «sanntidsmusikk».

– En vanlig festival har en sluttdato, det har ikke denne – her kan publikum nyte konserter igjen og igjen i all fremtid digitalt. Det skriver Det Norske Blåseensemble når de inviterer inn på sin nettside med konsertproduksjoner.

Under koronaepidemiens første periode i 2020 produserte Det Norske Blåseensemble ukentlige digitale konserter. Da 2021 startet med nye nedstegninger startet de en ny digital festival. Noen av Haldens unike bygg skulle fylles med musikk, i alle sjangere, skapt fra 1734 til i dag. Omtrent like lenge som dette orkesteret har eksistert. Konsertene ligger fortsatt ute på nett, og i motsetning til mye av onlinekonsertene fra forskjellige lockdowns, framstår de ganske organisert å finne fram i, til i forskjellige sjangre for eksempel, via nettsidene til orkesteret.

Den observante, eller bare med god husk, balladelytter, vil legge merke til sjangeren sanntid – en oppdatert inngang til kunstmusikk som DNBE har jobbet fram. De definerer sanntidsmusikk som improvisasjon basert på referanser fra klassisk musikk.

Rød Herregård, Fredrikshalds Teater, Fredriksten Festning, Brygga Kultursal og Halden Arbeidersamfund ble valgt som innspillingsarenaer. Historiske bygg som alle har huset musikk siden de ble bygd. Dette er bygg som orkesteret ønsker å vise frem til seere over det ganske land.

Orkesterets egne musikere dannet grunnlaget for innspillingene, og mindre grupper var naturlig å jobbe i, i tillegg fikk orkesteret med seg noen av de flinkeste sangerne, musikerne og dirigentene landet har å by på, inkludert Henning Kvitnes, Marius Neset, Erlend Skomsvoll, Per Kristian Skalstad og Lydia Hoen Tjore.

I eposten de har sendt ut, nevner orkesteret disse samarbeidsartistene fra konsertrekka:

Haldens egen Henning Kvitnes, med helt nye arrangementer av Jon Øivind Næss inspirert av enn Tom Waits sitt kritikerroste album «Swordfishtrombones».

Haldenkomponist og en av landets fremste samtidskomponister Lene Grenager sin Attitude.

Christian Eggen spiller piano i tidsriktige omgivelser på Rød Herregård.

Opera Østfold med de tenorarier fremført av Thomas Ruud.

Erlend Skomsvoll som for anledningen rekomponerte Marius Nesets musikk.

Sanntidsmusikk, DNBE sitt unike prosjekt innen klassisk improvisasjon. Se under.

