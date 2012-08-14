Jazz

Bugge Wesseltoft priset

Publisert
14.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Fikk Ella-prisen på Oslo jazzfestivals åpningsdag.

Ella-prisen deles utfor å hylle personer som har gjort en ekstraordinær innsats for musikkformen, for jazzmiljøet i Oslo eller Oslo jazzfestival.

«Bugge Wesseltoft er en kjemper for jazzens kår, for at jazzmusikken skal få sin fortjente plass innenfor rammene av norsk kulturpolitikk og for at musikere skal ha anstendige arbeidsvilkår» heter det i begrunnelsen fra Oslo jazzfestival.

Festivalen legger også vekt på Wesseltofts betydning for måten han har preget norsk jazz på.

«Han er eier og drivkraft bak plateselskapet Jazzland Records som gitt en lang rekke musikere muligheten til å presentere sin musikk for et større publikum. Gjennom utgivelsene der har han dessuten i stor grad preget det lydbildet som er moderne norsk jazz.»

Prisvinneren spiller i år solo flygel i Universitetets Aula, samt i Aslaks Hartbergs prosjekt The Fuzz på Cafe Mono.

Fullt program til Oslo jazfestival kan leses her.

GenreJazzPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Jazz og poesi

Jan Erik Vold åpner Oslo Jazzfestival.

Shibusa Shirazu Orchestra, Molde jazzfestival

Samme knutene som før

Moldejazzen og Olavsfestdagene fikk begge beholde knutepunktstatusen.

Jazzkritikeren, slik tegneren Stephen Longstreet så ham for seg.

Til minne om Jazzjournalisten

Han vil bli savnet. Litt. Kanskje.

Kulturrikets 2018 edit

Teatrene og orkestrenes forening kritisk til kunstnerbeskrivelser

Alternativ til alternativ kunstnermelding: Vil ikke ha innblanding i kunstneriske lederes beslutninger.

Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef for Oslo World

Festival-ridder

Oslo Worlds Alexandra Archetti Stølen blir fransk ridder.

Siri Storheim

Likestillingspris til hornist og debattstarter Siri Storheim

– Å tørre å ta dei vanskelege samtalene er den einaste måten vi kan halde oss relevant. Siri Storheim får...