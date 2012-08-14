Bugge Wesseltoft priset

Fikk Ella-prisen på Oslo jazzfestivals åpningsdag.

Ella-prisen deles utfor å hylle personer som har gjort en ekstraordinær innsats for musikkformen, for jazzmiljøet i Oslo eller Oslo jazzfestival.

«Bugge Wesseltoft er en kjemper for jazzens kår, for at jazzmusikken skal få sin fortjente plass innenfor rammene av norsk kulturpolitikk og for at musikere skal ha anstendige arbeidsvilkår» heter det i begrunnelsen fra Oslo jazzfestival.

Festivalen legger også vekt på Wesseltofts betydning for måten han har preget norsk jazz på.

«Han er eier og drivkraft bak plateselskapet Jazzland Records som gitt en lang rekke musikere muligheten til å presentere sin musikk for et større publikum. Gjennom utgivelsene der har han dessuten i stor grad preget det lydbildet som er moderne norsk jazz.»

Prisvinneren spiller i år solo flygel i Universitetets Aula, samt i Aslaks Hartbergs prosjekt The Fuzz på Cafe Mono.

Fullt program til Oslo jazfestival kan leses her.