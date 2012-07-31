Jan Erik Vold åpner Oslo Jazzfestival.

Oslo Jazzfestival starter 13. august. Lyriker Jan Erik Vold skal holde åpningstalen.

Vold kommer senere til å holde en egen konsert på festivalen sammen med Alfred Janson på trekkspill. Vold startet å lese dikt til jazzmusikk på slutten av 60-tallet og gav ut platen Briskeby blues med Jan Garbarek i 1969.

Det Norske Poesi & Satireorkester, frontet av Dagfinn Nordbø, spiller også på Oslo Jazzfestival. Vigleik og Gaute Storås spiller henholdsvis piano og bass.

Jazz og poesi er en nysatsning på årets festival, heter det i en pressemelding.

