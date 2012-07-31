Jazz

Jazz og poesi

Publisert
31.07.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Jan Erik Vold åpner Oslo Jazzfestival.

Oslo Jazzfestival starter 13. august. Lyriker Jan Erik Vold skal holde åpningstalen.

Vold kommer senere til å holde en egen konsert på festivalen sammen med Alfred Janson på trekkspill. Vold startet å lese dikt til jazzmusikk på slutten av 60-tallet og gav ut platen Briskeby blues med Jan Garbarek i 1969.

Det Norske Poesi & Satireorkester, frontet av Dagfinn Nordbø, spiller også på Oslo Jazzfestival. Vigleik og Gaute Storås spiller henholdsvis piano og bass.

Jazz og poesi er en nysatsning på årets festival, heter det i en pressemelding.

Her er øvrig program.

FestivalerGenreJazz

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Kristine kyss 4 scaled 4aa3e6f2bc

