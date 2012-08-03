Lydnysgjerrighet

Høyt & Lavt i Oslo Kunsthall.

Det er tredje gang Høy & Lavt, en festival for improvisert musikk, går av stabelen i Oslo.

Festivalen ønsker å vise fram nye konstellasjoner mellom improviserte musikere med forskjellig bakgrunn.

Høy & Lavt starter i dag i Oslo Kunsthall ved Oslo Sentralbanestasjon, og fortsetter lørdag. Til sammen kan publikum oppleve åtte konserter, fire hver dag.

Begge de to foregående utgavene av Høy & Lavt har vært positive opplevelser, sier arrangør Gur Moe til Dagsavisen.

— Improvisasjonsmusikk er verken skummelt eller utilgjengelig. Det handler om de fantastiske øyeblikkene som kan oppstå mellom utøverne mens de spiller.

I løpet av festivalen kan man blant annet oppleve John Hegre, Viviana Vega/Agnes Hvizdalek, DOGUN og Håvard Skaset.

