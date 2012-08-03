Punk i Horten

Oslo Ess spiller Kjøtt.

Punkfestivalen Kanalrock i Horten i Vestfold starter fredag. Festivalen lover at Oslo Ess skal spille Kjøtts selvtitulerte EP fra 1980, som ble kåret til den fjerde beste plateutgivelsen i Norge i Morgenbladets avstemning, etter a-ha og Radka Toneff.

For øvrig står saksofonisten Kjetil Møster på scenen sammen med Bushman’s Revenge og britiske The Toy Dolls besøker Kanalrock for første gang.

Den tradisjonelle fotballcupen er det også plass til i år.

