Første utenfor USA

02.08.2012
Tove Andersson

Notodden en del av Mississippi Blues Trail.

Utnevnelsen av Notodden som stoppested på Mississippi Blues Trail skjer på bakgrunn av at bluesfestivalen har presentert en rekke bluesmusikere fra Mississippi.

B.B. King, Bo Diddley, Otis Rush og Pinetop Perkins har alle vært på Notodden Bluesfestival.

— Vi legger stein på stein i vårt arbeid for bluesen. Dette er en utmerkelse, ikke bare for Notodden, men for Norge. Honnør til alle bluespionerene i Norge, sier Jostein Forsberg, kunstnerisk leder i Notodden Bluesfestival, som starter i torsdag.

Stolt

Forsberg var til stede da utmerkelsen ble annonsert tidligere i år på et møte i The Blues Foundation, den største interesseorganisasjonen for bluesmusikk i USA.

— Det brøt ut spontan jubel og applaus. Jeg blei litt stolt da, sier Forsberg.

Forsberg er første europeer i styret til The Blues Foundation, som har sete i Memphis, Tennessee, USA. Forsberg ble valgt inn første gang i 2007.

Markeres med skilt

Notodden Bluesfestival ble arrangert første gang i 1988 og fyller 25 år i år. Festivalen fikk knutepunktstatus i 2007.

Det vil bli satt opp et skilt som markerer Blues Trail-statusen under en egen seremoni fredag 3. august.

Notodden Bluesfestival åpner 2. august og varer til søndag 5. Program for festivalen finnes her.

Festivaler

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

