Rolf-Erik Nystrøm festivalprofil

Nordland Musikkfestuke starter fredag og varer i 11 dager.

Saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm, blant annet kjent fra trioen POING, er festivalprofil på Nordland Musikkfestuke og kommer blant annet til å gjøre konsert med Simone fra D’Sound.

Nystrøm skal også holde en vandrende solokonsert der han skal gå rundt på Bremnes fort utenfor Bodø, før han avløses av Hekla Stålstrenga og Tromsø Kammerorkester på Keiservarden.

Veronica Maggio, Luftforsvarets Musikkorps, Jan Eggum & Halvdan Sivertsen og Susanne Sundfør er andre artister på programmret.

