Populærmusikk

Rolf-Erik Nystrøm festivalprofil

Publisert
02.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Nordland Musikkfestuke starter fredag og varer i 11 dager.

Saksofonisten Rolf-Erik Nystrøm, blant annet kjent fra trioen POING, er festivalprofil på Nordland Musikkfestuke og kommer blant annet til å gjøre konsert med Simone fra D’Sound.

Nystrøm skal også holde en vandrende solokonsert der han skal gå rundt på Bremnes fort utenfor Bodø, før han avløses av Hekla Stålstrenga og Tromsø Kammerorkester på Keiservarden.

Veronica Maggio, Luftforsvarets Musikkorps, Jan Eggum & Halvdan Sivertsen og Susanne Sundfør er andre artister på programmret.

Fullt program finnes her.

Relaterte saker

Nord Norsk Opera og Symfoniorkester

– Forunderlig holdning

Festspillene i Nord-Norge har vært negative til NOSO som prosjekt, skriver Nordland Musikkfestuke i sin evaluering av knutepunktfestivalen.

Profilen er klar

Rolf-Erik Nystrøm skal være Nordland Musikkfestukes festivalprofil i 2012.

Lydnysgjerrighet

Høyt & Lavt i Oslo Kunsthall.

Nordland Musikkfestuke satser på marked

Ansetter Linda Skipnes Strand.

Vinterhygge i Bodø

Nordland Musikkfestuke starter ny festival.

Flere saker

Mathias Eick til høyre, Martin Myhre Olsen på altsaksofon til venstre

Gamle låter på (litt) nye måter

Mathias Eick og bandet hans både gjenskaper kjente stemninger og tilfører nye klanger til «Kind of Blue».

Still fra videoen «Ice Rink»

Ballade Video XXXI: Ballerinaer, naturister og isdansere

Fra ballet til isdans. Fra storbyen til heimbygda. Og fra lyriske pianostykker til elektronisk pop, countryrock og moderne jazz.

Alfred Janson

Alfred Janson tildelt Arne Nordheims komponistpris for 2016

Prisen blir overrakt av statssekretær Bård Folke Fredriksen laurdag 17. september, under Ultimafestivalen.