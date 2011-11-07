Profilen er klar

Rolf-Erik Nystrøm skal være Nordland Musikkfestukes festivalprofil i 2012.

Nordland Musikkfestukes festivalprofil for neste år er klar: Saksofonisten Rolf-ErikNystrøm skal fronte festivalen.

– Det er en ære å ha fått oppgaven med å være festivalprofil, sier Nystrøm.

Rolf-Erik Nystrøm er en saksofonist som har har markert seg sterkt også som komponist og improvisatør. Nå syns han det er spesielt spennende å få jobbe nettopp i Bodø.

– Jeg har opplevd Musikkfestuka som en folkefest, samtidig som veldig mange arrangementer holder en høy kunstnerisk standard, sier han.

Festivaldirektør André Wallann Larsen mener at bredden i det Nystrøm kan tilby, passer perfekt for Musikkfestuka.

– Det gjør at han som festivalprofil kan presentere en bredde i det han gjør, og det passer Musikkfestuka fint. Det er en utøver som kan være med på mye forskjellig, sier Larsen.