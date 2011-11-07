Cellonekt i kabin

Fra 1. november må cello sjekkes inn som vanlig flybagasje hos Norwegian. Det er uaktuelt for TrondheimSolistene.

Oppdatering 10. november: Norwegian har snudd og . Red anm.

Tidligere har flyselskapet Norwegian, som sine konkurrenter, tillatt at instrumentet cello kan fraktes i et passasjersete på vanlig billett. Fra 1. november endret Norwegian praksis, hvilket betyr at cello må sjekkes inn som vanlig bagasje.

— Det er fordi vi ikke ser noen grunn til at cello skal spesialbehandles i forhold til for eksempel gitarer og andre instrumenter. Dette er et forsøk på å gjøre det oversiktlig for passasjerene. Vi ønsker å ha et felles regelverk for gjenstander som er større enn håndbagasjestørrelsen, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

Uaktuelt å sende som bagasje

Steinar Larsen, daglig leder i TrondheimSolistene, sier at det er uaktuelt å sende cello som vanlig bagasje.

— Vi har fått ødelagt cello i fly før, så det gjør vi ikke.

Larsen mener avgjørerelsen er “rar” all den tid andre flyselskaper tillater cello i kabin.

— Dette er negativt konkurransevridende for Norwegian. Vi får et dårligere valgtilbud og blir nødt til å reise med andre flyselskaper hele tiden. Vi har allerede booket om Norwegian-billettene vi har reservert tidligere. Vi er blant orkestrene som reiser mest internasjonalt og jeg tror at vi er relativt interessante kunder. Dette gjelder heller ikke bare oss.

Må øke reisebudsjettet

TrondheimSolistene har reist mye med Norwegian med cello, og Larsen skjønner ikke hvordan dette går ut over andre passasjerer.

— Vi bruker også ofte SAS, men er fornøyd med service samt at Norwegian er billigere enn konkurrentene. Dette betyr at vi må øke budsjettene på reisene og fleksibiliteten blir mindre. Jeg synes det er synd at vi ikke kan bruke dem som en reell konkurrent til for eksempel KLM eller SAS, sier Larsen.

— Vi tror at dette er en løsning som kommer passasjerene til gode. Det er begrenset med passasjerer med cello som flyr med Norwegian. Det er snakk om en håndfull, mener Sandaker-Nielsen i Norwegian, som presiserer at cellobilletter kjøpt før 1. november kan brukes.