Kunstmusikk

Norwegian snur

Publisert
10.11.2011
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Celloer kan reise på egen billett likevel.

Etter de siste dagenes reaksjoner fra musikkmiljøet på at Norwegian fra 1. november sluttet å akseptere cello på passasjersete i kabin, har Norwegian bestemt seg for gå til tilbake til den gamle ordningen.

Cellist Truls Mørk har i NRK truet med å flytte fra Norge, og det har åpenbart gjort inntrykk på flyselskapet.

— Det er nok første gangen noen har truet med å flytte fra Norge hvis de ikke får fly Norwegian og det gjør jo inntrykk. Så inntil videre lar vi det være tillatt i henhold til gamle regler og så skal vi eventuelt justere disse når Luftfartstilsynet har gitt oss en tilbakemelding.

