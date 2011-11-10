Norwegian snur

Celloer kan reise på egen billett likevel.

Etter de siste dagenes reaksjoner fra musikkmiljøet på at Norwegian fra 1. november sluttet å akseptere cello på passasjersete i kabin, har Norwegian bestemt seg for gå til tilbake til den gamle ordningen.

Cellist Truls Mørk har i NRK truet med å flytte fra Norge, og det har åpenbart gjort inntrykk på flyselskapet.

— Det er nok første gangen noen har truet med å flytte fra Norge hvis de ikke får fly Norwegian og det gjør jo inntrykk. Så inntil videre lar vi det være tillatt i henhold til gamle regler og så skal vi eventuelt justere disse når Luftfartstilsynet har gitt oss en tilbakemelding.

