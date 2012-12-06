Kunstmusikk

Trondheimsolistene og Hoff Ensemble nominert til Grammy

Publisert
06.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Kan vinne verdens gjeveste musikkpris.

To av plateselskapet 2Ls (Lindberg Lyd) utgivelser er nominert til Grammy. Lydteknikeren Morten Lindberg står bak lyden på begge de to nominerte platene.

«Quiet Winter Night» med Hoff Ensemble er nominert i kategorien «best surround sound album».

Trondheimsymfonikerne er nominert i kategorien «best engineered album, classical» for albumet «Souvenir».

– Det er helt eventyrlig, sier daglig leder Steinar Larsen i Trondheimsolistene til Adressa.no

Det er sjette gang orkesteret står på nominasjonslistene, ifølge Adresseavisen. Trondheimsolistene har imidlertid aldri vunnet prisen.

Grammy deles ut i Los Angeles søndag 10. februar 2013.

GenreKunstmusikkKlassiskPriserUtlandet

Motorpsycho i operaen

En enhjørning finner sitt hjem

ANMELDELSE: Helheten stod i fokus da Motorpsycho spilte albumet «The Death Defying Unicorn» i operaen søndag.

Konsert på Øya

Episk enhjørning

ESSAY: Motorpsycho og Ståle Storløkkens album «The Death Defying Unicorn» er et fantastisk argument for statsstøttet musikk.

Mutter æresdoktor ved NTNU

Anne Sophie Mutter startet samtidig turne med TrondheimSolistene.

Trondheimsolistene

– Effektiv døropnar

NTNU-rektor Torbjørn Digernes har reist verda rundt med TrondheimSolistene.

Trondheimssolistene

Cellonekt i kabin

Fra 1. november må cello sjekkes inn som vanlig flybagasje hos Norwegian. Det er uaktuelt for TrondheimSolistene.

Esma Redzepova

Førdefestivalen ser på damene

«Womens world» blir tema i år.

Basma El Husseiny

Verdien av kunst i tider med krig og uro

Det er helt riktig at folk som er rammet av krig, trenger mat, husly, klær og medisiner. Men det er...

Norsk kirkemusikkarkiv – fra venstre: prosjektleder Kristin Mellem, leder for Arkiv i Nordland Ketil Jensen, kirkemusikkfaglig medarbeider Bjørn Borge og leder for Kirkemusikksenter Nord Øyvind Mikalsen

Nytt arkiv skal sikre landets kirkemusikalske arv

Norsk kirkemusikkarkiv blir en ressurs for å bevare og hedre kirkemusikkens betydning.

Konsert med det norske metalbandet 1349 under Inferno Metal Festival på Rockefeller i

Metal-turisme med merverdi

Det er en velkjent sak at norsk svartmetall er stort ute i verden, og et viktig punkt på Norges kulturelle...