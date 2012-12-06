Trondheimsolistene og Hoff Ensemble nominert til Grammy

Kan vinne verdens gjeveste musikkpris.

To av plateselskapet 2Ls (Lindberg Lyd) utgivelser er nominert til Grammy. Lydteknikeren Morten Lindberg står bak lyden på begge de to nominerte platene.

«Quiet Winter Night» med Hoff Ensemble er nominert i kategorien «best surround sound album».

Trondheimsymfonikerne er nominert i kategorien «best engineered album, classical» for albumet «Souvenir».

– Det er helt eventyrlig, sier daglig leder Steinar Larsen i Trondheimsolistene til Adressa.no

Det er sjette gang orkesteret står på nominasjonslistene, ifølge Adresseavisen. Trondheimsolistene har imidlertid aldri vunnet prisen.

Grammy deles ut i Los Angeles søndag 10. februar 2013.