Mutter æresdoktor ved NTNU

Anne Sophie Mutter startet samtidig turne med TrondheimSolistene.

Samarbeidet mellom fiolinisten Anne Sophie Mutter og TrondheimSolisten startet i 1997, og de holdt konsert sammen på Trondheim Kammermusikkfestival nå i september. Der urfremførte de en fiolinkonsert skrevet av André Previn. Mutter ble utnevnt til æresdoktor etter konserten.

NTNU valgte å utnevne Mutter på bakgrunn av at hun har bidratt til å løfte de unge musikerne og gitt dem uvurderlig profesjonell erfaring gjennom turneer og innspillinger, heter det i NTNUs avis.

Mutter drar på turné med TrondheimSolistene i oktober i Tyskland, Sveits, Danmark, Norge og Sverige.