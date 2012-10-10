Nordland Musikkfestuke satser på marked

Ansetter Linda Skipnes Strand.

Nordland Musikkfestuke ønsker å styrke markedsarbeidet i festivalen, og har ansatt Linda Skipnes Strand i en nyopprettet stilling som leder for markedsarbeidet i festivalen.

Skipnes Strand kommer fra jobben som daglig leder for Nasjonal Jazzscene i Oslo. Hun har også vært daglig leder i Bergen Jazzforum, pressesjef for Nattjazzen og skribent i Bergens Tidende.

Publikumsrekorder

– Linda har mye erfaring med publikumsutvikling og markedsarbeid. Både Nasjonal Jazzscene i Oslo og Bergen Jazzforum har satt publikumsrekorder under hennes ledelse. Vi ser frem til at hun skal jobbe med publikumsutvikling og markedsføring i Musikkfestuka. Hun vil tilføre festivalen ny kompetanse som er viktig i våre planlagte satsinger fremover, sier direktør i Nordland Musikkfestuke André Wallann Larsen.

Skipnes Strand tiltrer stillingen utpå nyåret. Hun er 34 år og kommer opprinnelig fa Mosjøen.

– Jeg gleder meg veldig til å begynne i jobben i Nordland Musikkfestuke, og til å ta fatt på nye og spennende oppgaver. Festivalen oppleves som en av de viktigste musikkfestivalene i Norge som i en periode hvor mange festivaler sliter, skiller seg positivt ut gjennom presentasjonen av kvalitetsmusikk i storslått natur og et generelt sterkt musikalsk program. Og naturligvis gleder jeg meg til å komme hjem til nord igjen, sier Linda Skipnes Strand.