Kunstmusikk

Vinterhygge i Bodø

Publisert
09.11.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Nordland Musikkfestuke starter ny festival.

19. – 21. mars neste år arrangerer Nordland Musikkfestuke i Bodø en vinterfestival. Hovedfestivalen skjer vanligvis i august.

Den vil foregå i midtuken og vil utelukkende fokusere på klassisk musikk, og programslipp er i februar.

Utvidelsen av festivalen skjer i samarbeid med konferansen Arctic Dialogue som arrangeres av Nordområde-senteret ved Universitetet i Nordland og Handelshøgskolen i Bodø.

— Publikum vil få oppleve klassisk musikk, først og fremst i kammermusikkformatet, på forskjellige arenaer og i flere stilarter. Det skal bli en hyggelig festival som skal gi store opplevelser og vi kommer til å bruke mange arenaer i hele byen, sier direktør André Wallann Larsen i en pressemelding.

