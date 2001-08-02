Horisont: en poetisk stafettpinne

Erik Bye´s prolog i diktform, «Å seile for livet», handler om å redde liv, berge verdier og tenke miljøvern langs kysten. Diktet har i sommer blitt fremført av Erik Bye selv, men også av to statsråder. Lørdag 4. august skal det fremføres for fjerde og foreløpig siste gang av Ole H. Bremnes – som en del av Nordland Musikkfestuke.

”Horisont” er en firedelt forestilling i regi av Redningsselskapet, som hadde urpremiere under festspillene i Nord-Norge urpremiere 27. juni. Forestillingen ble da fremført på en utescene ved Trondenes kirke, der nordnorsk natur og tre redningsskøyter fra ulike tidsepoker utgjorde spektakulære kulisser. Forestillingen har senere blitt spilt ved Tahiti-festivalen i Kristiansund (6. juli), ved Molde Internasjonale Jazzfestival (17. juli), og ved Cutty Sark-seilasen i Bergen. 4. august skal den så spilles ved Nordland Musikkfestuke i Bodø. Forestillingen er Redningsselskapets hyllest til kystbefolkningen på Selskapets 110 års jubileum, der man med et kunstnerisk uttrykk har ønsket å fokusere på sikkerhet, miljøhensyn og beredskap langs kysten.

«Horisont» åpner med ”Landgang” av koreograf og danser Ellen Johannesen, der musikken er av Geir Jenssen i Biosphere. Den kritikerroste norske saxofonisten Trygve Seim har skrevet bestillingsverket ”Himmelrand i tidevann” til Redningsselskapet, og spiller med sitt Trygve Seim Orchestra også låter fra sin CD ”Different Rivers”. Forsterket med den svenske sopranen Ulrika Nilsson fremfører orkesteret dessuten avslutningsverket ”Horisont” av komponist Håkon Berge. Erik Byes dikt leses som en innledning til dette verket, og ble i henholdsvis Molde og Bergen fremført av statsrådene Ellen Horn og Olav Akselsen. I Ålesund var det ordfører Dagfinn Ripnes som fremførte prologen.

Forestillingen har fått svært positive anmeldelser, noe dette utdraget fra Bergens Tidende skulle tyde på: ”Tilskuerne er så stille som man aldri er på Torgallmenningen. Akkurat nå er det tomhet og fylde over Cutty Sark-festivalen. Akkurat nå er det ro. Koreograf og danser Ellen Johannesen går fra å være en gallionsfigur til kvinnen fra havet. Sluker mannen i oljehyre. Tar han med storm”. Også mottagelsen i Nordlys etter fremførelsen i Harstad var svært begeistret: ” ..som dønninger fra dypet. Sugende. Dragende. Melodisk og harmonisk er dette noe av det mest spennende vi har møtt på lenge.”

Forestillingen under Nordland Musikkfestuke skal spilles i Bodø Domkirke klokken 16, og er produsert av Mesén. Nordland Musikkfestuke startet for øvrig 27. juli, og har budt på et bredt spekter av klassisk og pop, kirke- og friluftskonserter, musikkteater, kunstutstillinger, seminarer og foredrag.