Ut av skyggen

Melodiene til norske middealderballader blir nå presentert i vitenskapelig utgave for første gang.

Første bind, som er tilgjengelig nå, inneholder melodiene til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene.

I første bind kan man blant annet finne 16 melodioppskrifter av «Draumkvedet» og 31 av «Horpa». Når bokverket er komplett, med totalt fire utgivelser, vil det inneholde om lag 1200 melodier.

— Dette er på høy tid, sier Astrid Nora Ressem i Norsk visearkiv. Hun er redaktør for verket.

Adskilt tekst og melodi

Melodiene har ofte kommet i skyggen av den store mengden innsamlede balladetekster, og mange har aldri blitt utgitt før. Noen av melodiene er publisert tidligere i andre sammenhenger, men det aller meste er manuskripter og opptegnelser av samlere som Ludvig Mathias Lindeman, Catharinus Elling, Ole Mørk Sandvik og Rikard Berge. Kildene er spredt og finnes blant annet i Nasjonalbiblioteket.

— Der står de sammen med mange andre sanger. En stor del av jobben har vært å finne fram til det som finnes, stille dem sammen og se hvilke ballader som hører til hvor. Ballader med gjennomgående samme historie går under en gruppe som samler én type fortelling. En del av arbeidet med melodiene har vært å finne ut hvor de hører hjemme, og så sette dem opp slik at den kan bli en sammenhengende bok som rett og slett kan skape en oversikt over hva som finnes av melodier som er brukt til balladetekster. Videre har det vært et stort arbeid å tolke og transkribere alle oppskriftene og skrive kommentarer, sier Ressem.

Innholdet i Norske middelalderballader Melodier Bind 1 er melodi med ett tilhørende vers, fordi de fleste innsamlerne skrev kun ett vers til melodien.

— Tekstsamlingene ligger ofte adskilt fra melodisamlingene. Før var det ulike samlere som samlet tekster og melodier. De aller fleste var tekstsamlere som ikke noterte melodiene, og det er i tekstsamlingene man finner de lange balladeoppskriftene med mange vers.

— Vi har forsøkt å få gitt ut tekster og melodier sammen, men har ikke lyktes med det og det blir nå publisert hver for seg, sier Ressem.

Visearkivet ønsker også å samle tekstene i bokformat, men i første omgang er det tildelt støttemidler til å publisere upubliserte balladetekster på internett.

Les også om gjenåpning av den gamle balladedatabasen i visearkivets blogg.

Tekster i bokform senere

I Danmark påbegynte man arbeidet med Danmarks gamle Folkeviser på midten av 1800-tallet, og fullførte med et melodibind som kom i 1976.

— Sveriges Medeltida Ballader har både tekst og melodi samlet. Det hadde vi også primært ønsket å få til, men det har vi ikke hatt ressurser til å klare. Vi gjør det litt motsatt av Sverige og Danmark og starter med melodiene, og så kommer tekstene etter hvert.

Norske middelalderballader i tekster finnes altså ikke komplett i vitenskapelig stand.

— Hva synes du om det?

— Det er veldig dumt. Det skulle vi absolutt ha fått til.

— Hva er årsaken til at dette?

— Det ble prøvd allerede rundt 1850. En del av årsaken til at det ikke lykkes tidligere er at det ikke har vært vilje til å samarbeide på tvers av ulike disipliner, og at det har vært sterke personligheter som ville gi det ut for seg. I dag handler det om økonomiske prioriteter. I dag er det bra klima til å samarbeide på tvers av institusjoner og fagfelt, men det har ikke har vært nok økonomi til å klare å prioritere det, sier Ressem.

Norske middelalderballader Melodier Bind 1 blir gitt ut av Norsk Folkeminnelag og Aschehoug.