Folkemusikk

Feirer med ballader

24.10.2012
- Red.

Norsk visearkiv 30 år.

Norsk visearkiv feirer 30 år, og jubilerer i dag med seminar om middelalderballader, og påfølgende fest på restaurant Le Bouchon i Oslo.

Visearkivet dokumenterer og forsker på norsk visehistorie. Arkivet arbeider også spesielt med norske ballader, som organiseres, korrekturleses og publiseres både på nett og i bokform.

Blant innlederne til dagens seminar er bidragsytere og ansatte i Visearkivet, og andre nordiske forskere på balladesang.

