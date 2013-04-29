Folkemusikk

Årets folkemusikkarrangør 2013

Publisert
29.04.2013
Skrevet av
- Red.

FolkOrg har peikt ut Riksscenen som årets arrangør. Eiker Spelemannslag er årets lokallag.

Prisane vert delt ut kvart år av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og dans, i samband med deira årsmøte.

Prisen for årets folkemusikkarrangør er på kr 10 000,-. Den skal synleggjere godt arrangørarbeid, og heidre dei beste arrangørane på folkemusikkfeltet. Samstundes skal den stimulere til dialog, idéutveksling og utvikling på arrangørfeltet.

I grunngjevinga heiter det:
«Arrangøren har sidan etableringa vist kunnskap om kvalitet og tradisjonsmusikk, og har på ein god måte også drege dansen inn i fleire samanhengar.

Med sine over 100 konsertar, framsyningar og kurs årleg, og med ei lang rekke programkonsept for store og små har den blitt ei vital og mangfaldig scene for folkemusikk og – dans i Noreg.

Publikum i alle aldrar har høve til å oppleve heile spekteret av det folkemusikken og -dansen har å by på , og det er godt samarbeid med andre aktørar som gjev eit bilde av kva som skjer rundt om i landet.

Det er etablert ein profesjonell adminstrasjon med god kompetanse og god økonomistyring.

Årets folkemusikkarrangør i 2013 er Riksscenen.»

Riksscenen held til i Schouskvartalet på Grünerløkka i Oslo, og vart offisielt opna hausten 2010 som ei nasjonal scene for folkemusikk og – dans.

Det var to andre nominerte til prisen for årets folkemusikkarrangør: Vågå spel- og dansarlag i Våga og Trad Sessions i Fredrikstad.

Årets Lokallag 2013
Prisen til Årets lokallag vart også delt ut under FolkOrg sitt årsmøte. Prisen gjekk til Eiker Spelemannslag for måten dei har revitalisert lokale folkemusikktradisjonar.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kulturviter og forsker Ola K. Berge

FolkOrg i kulturpolitisk utakt?

INNLEGG: I folkelarmen rundt etableringa av éin organisasjon på folkemusikkområdet kan det synast som om kulturpolitiske spørsmål har hamna utanfor...

Helge Skansen på Løvebakken

– Gjør oss i stand til å komme i gang

Riksscenen har fått nok penger til å komme i gang med driften, men ikke nok til egenproduksjoner, sier Helge Skansen.

Åpning av Riksscenen. Nils Økland leder an.

Riksscenen er åpnet

Åpningsseremonien på Riksscenen var overskuddspreget. Men det kan bli vanskelig å finne nok penger fremover.

Flere saker

Sandra Lied Haga Foto: Nikolaj Lund

Disse fem talentene kan vinne Statoilstipend

To cellister, en sopran, en fiolinist og en tenor finalister til millionstipendet i klassisk musikk

Musikk har historisk vært et mektig våpen mot undertrykkelse og urett. Denne sommerens diskusjoner beviser langt på vei at protesten har fått fornyet kraft, nettopp fordi musikken snakker et universelt språk. Her er Migos under Øyafestivalen i 2017.

Tverrfaglighet er del av kunsten

Det er tiltroen til musikken som tillater artister å ty til andre medier, skriver Kristina Ketola Bore.

Daniel Nordgård

Hvorfor digitaliseringen er vanskelig for musikkbransjen

For å forstå musikkbransjens digitale endringer, må vi forstå rammene disse endringene skjer innenfor og hvilke faktorer som er utslagsgivende...