Bransjen

Riksscenen er åpnet

Publisert
10.09.2010
Skrevet av
Espen A. Eik

Åpningsseremonien på Riksscenen var overskuddspreget. Men det kan bli vanskelig å finne nok penger fremover.

Torsdag åpnet Riksscenen, huset som i følge styreleder Karl Einar Ellingsen er resultatet av ”flere hundre års arbeid”.

— Vi skal sammen gjøre noe som blir stående som et utropstegn, sa Ellingsen, og satte med det tonen for en overskuddspreget åpningsseremoni.

Kulturminister Anniken Huitfeldt kalte det i sin åpningstale for ”en historisk dag”, og påpekte at Riksscenens samling av folkemusikk, joik og folkedans ikke er et ”statlig tvangsekteskap”. Statsråden er sikker på at nybygget kommer til å styrke oppmerksomheten om folkemusikk.

— Den som anklager folkemusikken for å være sidrompa, kan ta seg et stev, sa Huitfeldt.

Allerede fått mer enn de ba om

Det nye huset er ikke billig å drive. Faktisk spiser driftsugiftene opp så mye av budsjettet at det kan bli glissent med innhold på de nye scenene. Nationen skrev i januar at antallet planlagte produksjoner var nedjustert fra 112 til 18. Påtroppende daglig leder Helge Skansen sa i et med Ballade tidligere i høst at han håpet på fortsatt støtte fra de folkevalgte.

Om ikke Huitfeldt akkurat ba ham ta seg et stev, er hun tydelig på at det ikke blir lett å finne mer penger til Riksscenen med det første.

— Riksscenen har allerede fått langt mer enn de ba om i langtidsbudsjettet. Når noen har bedt om 12 millioner og fått 18, er det ikke sånn at de automatisk får mer når de ber om det, sier Hutifeldt til Ballade.

— Fantastisk gjevt

Åpningsforestillingen ble avsluttet med Folkelarms utdeling av prisen til Årets Folkemusiker. Den gikk til felespilleren Sigrid Moldestad fra Breim i Sogn og Fjordane. Hun blir å se igjen på Riksscenen allerede lørdag 11. september.

Sigrid Moldestad får pris. (foto: Espen A. Eik)

— Ja, jeg skal visst spille her allerede i morgen. Det visste ikke jeg noe om, men dette har de altså ordnet i hemmelighet for meg. Det er fantastisk gjevt å få denne prisen, det er så mange dyktige musikere der ute som kunne fått den, sier Moldestad.

Relaterte saker

Helge Skansen foran Stortinget

Har arbeidslisten klar

Oppkjøringen til Riksscenens åpning har vært rotete. Men påtroppende daglig leder Helge Skansen vil ikke kalle seg en ryddegutt.

Unni Boksasp Ensemble

Årets folkemusikkplater er kåret

Utdelingen av folkemusikkens 4 platepriser fant sted under bransjetreffet Folkelarm lørdag kveld.

Nils Økland

Håper på nye uttrykk

– Riksscenen er en kraftig markering av at man tar folkemusikk-kulturen på alvor, mener Nils Økland som torsdag sparker i...

Helge Skansen på Løvebakken

– Gjør oss i stand til å komme i gang

Riksscenen har fått nok penger til å komme i gang med driften, men ikke nok til egenproduksjoner, sier Helge Skansen.

Riksscenen

Årets folkemusikkarrangør 2013

FolkOrg har peikt ut Riksscenen som årets arrangør. Eiker Spelemannslag er årets lokallag.

Riksscenen

Nye vegar, nye mål

INNLEGG: Er det nok konsertgjengarar til å fylle alle konsertane som kvar dag finn stad – på Riksscenen, eller på...

Flere saker

Innføring i verktøy og musikkproduksjon står på timeplanen

Nå inntar KI musikkproduksjonen

Denne uken slapp Apple den nyeste versjonen av musikkprogrammet Logic Pro X 11, som inkluderer KI-verktøy. Det er den største...

Terje Boye Hansen

Terje Boye Hansen er død

Dirigent Terje Boye Hansen sovnet stille inn om morgenen onsdag 5. november etter lengre tids kreftsykdom.

To ac NOSO Kammerorkesters musikere Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Verdens nordligste kammermusikkfestival arrangeres for første gang i februar

En av konsertene under Arctic Chamber Music Festival skal holdes i en kullgruve på Svalbard.