Riksscenen er åpnet

Åpningsseremonien på Riksscenen var overskuddspreget. Men det kan bli vanskelig å finne nok penger fremover.

Torsdag åpnet Riksscenen, huset som i følge styreleder Karl Einar Ellingsen er resultatet av ”flere hundre års arbeid”.

— Vi skal sammen gjøre noe som blir stående som et utropstegn, sa Ellingsen, og satte med det tonen for en overskuddspreget åpningsseremoni.

Kulturminister Anniken Huitfeldt kalte det i sin åpningstale for ”en historisk dag”, og påpekte at Riksscenens samling av folkemusikk, joik og folkedans ikke er et ”statlig tvangsekteskap”. Statsråden er sikker på at nybygget kommer til å styrke oppmerksomheten om folkemusikk.

— Den som anklager folkemusikken for å være sidrompa, kan ta seg et stev, sa Huitfeldt.

Allerede fått mer enn de ba om

Det nye huset er ikke billig å drive. Faktisk spiser driftsugiftene opp så mye av budsjettet at det kan bli glissent med innhold på de nye scenene. Nationen skrev i januar at antallet planlagte produksjoner var nedjustert fra 112 til 18. Påtroppende daglig leder Helge Skansen sa i et med Ballade tidligere i høst at han håpet på fortsatt støtte fra de folkevalgte.

Om ikke Huitfeldt akkurat ba ham ta seg et stev, er hun tydelig på at det ikke blir lett å finne mer penger til Riksscenen med det første.

— Riksscenen har allerede fått langt mer enn de ba om i langtidsbudsjettet. Når noen har bedt om 12 millioner og fått 18, er det ikke sånn at de automatisk får mer når de ber om det, sier Hutifeldt til Ballade.

— Fantastisk gjevt

Åpningsforestillingen ble avsluttet med Folkelarms utdeling av prisen til Årets Folkemusiker. Den gikk til felespilleren Sigrid Moldestad fra Breim i Sogn og Fjordane. Hun blir å se igjen på Riksscenen allerede lørdag 11. september.

Sigrid Moldestad får pris. (foto: Espen A. Eik)

— Ja, jeg skal visst spille her allerede i morgen. Det visste ikke jeg noe om, men dette har de altså ordnet i hemmelighet for meg. Det er fantastisk gjevt å få denne prisen, det er så mange dyktige musikere der ute som kunne fått den, sier Moldestad.