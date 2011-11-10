Endringer i debatten

Publisert
10.11.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Ballade er i ferd med å legge om kommentarfunksjonen. Målet er en bedre debatt.

Debatten om utenlandsstøtten har etter hvert blitt god: Meninger og rapporter fra musikeres hverdag og virkelighet kommer fra flere hold, og rettes mot de styrer og departementer som har innflytelse på den videre utviklingen av feltet. Det er akkurat slik vi ønsker at Ballades debatter skal fungere.

Samtidig er vår nettdebatt lik debatter flest – de som argumenterer mest og høyest, er gjerne også de som er minst interessert i å følge med på hva resten av debattantene mener og sier.

Teppebombing
Som redaktør og dermed også debattleder har jeg valgt å avvise flere innlegg fra enkelte spesielt ivrige debattanter, kommentarer som gjerne er personrettede og repetitive. Avsenderne er kontaktet og gitt en forklaring, og samtidig også en oppfordring om å prøve igjen. Svaret er teppebombing med det samme, allerede refuserte innlegget, noen ganger så ofte som 30 ganger i timen. Jeg sletter så fort jeg kan, men har samtidig også andre ting å fylle arbeidsdagene med. En risikerer derfor at enkelte støtende og lite konstruktive kommentarer blir liggende ute i kortere perioder.

Smidig og anonymt
Vårt kommentarsystem tillater i dag anonyme kommentarer, og er også smidig i forhold til å gi umiddelbare reaksjoner på saker. I en liten bransje der “alle kjenner alle” er dette egenskaper som kan bidra til å få luftet meninger man ellers brenner inne med.

Samtidig er bakdelene med systemet like åpenbare, og dukker opp.

Ballade vil derfor om kort tid innføre et nytt debattsystem der en først må logge inn for å kunne kommentere saker. Vi håper det ikke vil bremse folks vilje til å delta i diskusjonene og meningsutvekslingene. Tvert om tror vi at en mer konstruktiv og behersket tone bør kunne gjøre Ballade.no til et mer inkluderende, og dermed også enda viktigere, sted å lufte meningene sine.

