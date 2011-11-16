Fornyet debattfunksjon

Publisert
16.11.2011
Skrevet av
Espen A. Eik

Kommentarfunksjonen på Ballade.no er endret.

Vi ønsker nå primært at at våre lesere kommenterer via Facebook-kontoen sin. En kan selv velge om kommentaren også skal være synlig på ens egen vegg, og kommentarene må først godkjennes av redaksjonen før de blir gjort synlige på Ballade.no. Godkjenningsprosessen er enkel: Er kommentarene saklige og postet fra en Facebook-konto med fullt navn, vil de bli godkjent.

Vi har valgt denne løsningen fordi den er en enkel og tilgjengelig måte for folk å kunne kommentere i sitt eget navn, i tillegg til at det med denne ordningen også er lettere å svare direkte på enkeltkommentarer.

Beholder også gammel løsning
Noen ønsker av forskjellige grunner ikke å opprette en Facebook-konto. Vi har derfor valgt å også beholde den gamle kommentarfunksjonen, nå kalt lokale kommentarer, som en kanal for disse.

Samtidig har vi også her gjort en endring: Der kommentarene tidligere ble publisert umiddelbart, for så å eventuelt kunne fjernes i ettertid, er det nå sånn at kommentarene ikke er synlige for leserne før de godkjennes av redaksjonen. Dette gjøres blant annet fordi muligheten til å kommentere under falskt/andres navn i den senere tid har blitt misbrukt gjentatte ganger (les mer om begrunnelsen for omleggingen ). Vi ber derfor om at de som bruker lokale kommentarer oppgir en fungerende epost-adresse og poster under fullt navn, slik at vi kan komme i kontakt med dem for å få bekreftet identiteten i de tilfellene der det trengs.

Siden begge former for kommentarer skal godkjennes manuelt av oss, kan det noen ganger ta litt tid før de blir gjort synlige for leserne. Det er ikke optimalt, men det er bedre enn alternativet, som er at støtende kommentarer blir liggende ute en stund før vi får fjernet dem.

Ser frem til nye diskusjonsrunder
Vi håper og tror at disse endringene vil gjøre debattene på Ballade.no bredere, bedre og mer inviterende, og ser frem til nye runder med diskusjoner om tema og hendelser som opptar musikkbransjen.

God debatt!

