Utenlandsstrategier

1. november kan du lære mer om regjeringens internasjonale kulturinnsats på musikkfeltet.

Da informerer Utenriksdepartementet om stortingsmeldingen om Norges internasjonale kulturinnsats.

Målet med utenlandssatsningen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og å styrke kultursektoren i utviklingsland, og utenlandssatsningen har fire sentrale aktører:

— Music Norway som skal å øke norsk musikkeksport og internasjonal profilering.
— Norsk kulturråd som skal utarbeide en internasjonal strategi innenfor sitt ansvarsområde.
— Rikskonsertene som viderefører sitt mangeårige samarbeid med land i sør.

På seminaret vil representanter fra organisasjonene fortelle mer om sine aktiviteter, langsiktige strategier, og hvordan musikkmiljøene kan være med på å påvirke arbeidet

Introduksjon holdes av vdelingsdirektør, Utenriksdepartementet, Cecilie Willoch. I panelet: Tom Gravlie (utenlandssjef, Rikskonsertene), Britt Holtebrekk (seksjonsleder Internasjonalt kultursamarbeid, Kulturrådet) og Kathrine Synnes Finnskog (direktør, Music Norway).

Seminaret finner sted 1. november kl 12. på Kulturhuset. Mer informasjon her.

Kathrine Synnes Finnskog

Pilot i USA

Music Norway har kontorer og relokaliseringsprogrammer i London og Berlin. Nå vurderer de utvidelse av det siste i New York.

Rokia Traoré

Væpnet med musikk

Kan musikk være et våpen, ble det spurt på Oslo World Music Festival i forrige uke. Rokia Traoré svarer bekreftende.

N∆EON TE∆RDROPS’ album Testimony kom 8. september, på Martinsens selskap LOve OD Communications.

Synthpop fra 2023

Per Martinsen på sitt mest pop-glatte?

Steinar Eielsen mottar Korprisen

Korprisen til Steinar Eielsen

Prisen ble delt ut under Landsfestivalen for kor i Stavanger i helgen.

Daufødt har laget sitt første album.

Flinkis-pønkerne kommer

– Tradisjonelle pønkeband synes jo ikke det er så fett, at vi går på skole.