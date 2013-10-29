Utenlandsstrategier

1. november kan du lære mer om regjeringens internasjonale kulturinnsats på musikkfeltet.

Da informerer Utenriksdepartementet om stortingsmeldingen om Norges internasjonale kulturinnsats.

Målet med utenlandssatsningen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og å styrke kultursektoren i utviklingsland, og utenlandssatsningen har fire sentrale aktører:

— Music Norway som skal å øke norsk musikkeksport og internasjonal profilering.

— Norsk kulturråd som skal utarbeide en internasjonal strategi innenfor sitt ansvarsområde.

— Rikskonsertene som viderefører sitt mangeårige samarbeid med land i sør.

På seminaret vil representanter fra organisasjonene fortelle mer om sine aktiviteter, langsiktige strategier, og hvordan musikkmiljøene kan være med på å påvirke arbeidet

Introduksjon holdes av vdelingsdirektør, Utenriksdepartementet, Cecilie Willoch. I panelet: Tom Gravlie (utenlandssjef, Rikskonsertene), Britt Holtebrekk (seksjonsleder Internasjonalt kultursamarbeid, Kulturrådet) og Kathrine Synnes Finnskog (direktør, Music Norway).

Seminaret finner sted 1. november kl 12. på Kulturhuset. Mer informasjon her.