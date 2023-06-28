Lubna Jaffery ny kultur- og likestillingsminister

– En tydelig og engasjert fagpolitiker med et stort hjerte for kultursektoren.

– Jeg er sikker på at Lubna Jaffery blir en strålende kulturminister, sier Ane Roggen, direktør ved Riksscenen, til Ballade. Jaffery har vært styreleder for den nasjonale scenen for folkedans og folkemusikk de siste seks årene.

– Hun forstår feltet veldig godt, har en genuin interesse, og er en tydelig og engasjert fagpolitiker med et stort hjerte for kultursektoren, kommenterer Roggen videre til Ballade.

– Jaffery har vært tett på musikklivet gjennom årene som statssekretær og med verv i mange ulike deler av musikklivet. Hun har et stort nettverk, og er genuint opptatt av musikk. Jeg tror Jaffery kommer til å bli en minister kulturlivet selv vil ha tillit til, avslutter Roggen, som opplyser at det jobbes med å konstituere ny styreleder for Riksscenen.

Lubna Jaffery spilte i korps, men familien hadde ikke råd til uniformen. De voksne i korpset forstod, og hun fikk uniform. Hun trente TaeKwonDo, men regningen for kontingenten ble liggende. Trenerne forstod, og Jaffery ble instruktør for de minste barna. Slik betalte hun kontingenten gjennom dugnad i flere år. Hun var 14 år første gang hun var på kino, og da sammen med ei jente i klassen som hadde bursdag og fikk ta med seg tre venninner.

«Jeg visste det ikke da jeg var barn, men som voksen forstår jeg at jeg vokste opp i en fattig familie. (…) Vi må aldri undervurdere og ta for gitt den sosiale mobiliteten som finnes i det norske samfunnet. Da jeg hilste på mine nye medarbeidere i byrådsavdelingen for arbeid, sosial og bolig, sa jeg at det ikke var en selvfølge at jeg skulle stå der som byråd. Og den muligheten jeg har fått er fantastisk, mitt håp er vi kan skape slike muligheter for mange andre.»

Dette forteller den nye kultur- og likestillingsministeren i et debattinnlegg i BT i 2019, da hun var byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap) i Bergen.

Lubna Jaffery ble utnevnt i ekstraordinært statsråd tidligere i dag. Sist fredag ble det kjent at Anette Trettebergstuen valgte å trekke seg fra stillingen etter å ha begått alvorlige feil knyttet til habilitet.

Jaffery er vokst opp på Flaktveit i Åsane rett utenfor Bergen, med foreldrene som kom til Norge som arbeidsinnvandrere fra Pakistan i 1971. Hun har lang fartstid fra politikken i Bergen, men hun har også frem til i dag vært fast møtende vararepresentant for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Hun har også mye erfaring og kompetanse fra nasjonal kulturpolitikk og ulike verv i kultursektoren. Fra høsten 2009 til mars 2012 var Jaffery statssekretær for tidligere kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap), hun har vært styreleder for Bit20 og Litteraturhuset i Bergen, styremedlem i Fargespill og Festspillene i Bergen, og frem til i dag medlem i styret til Scenekunstbruket.

Ballade kommenterte i går at den forrige ministeren for musikken og det brede kulturfeltet i landet satte i gang mye, og at dette kan legge et visst press på gjennomføringstakt hos arvtakeren – blant annet med å gjennomføre kulturløftet i Hurdalsplattformen som måtte stå på vent i statsbudsjettet for 2023, da «det å bli skjermet for kutt var å regne som seier».

– Hun blir nok valgt fordi hun er den mest kompetente og minst skandaløse, og kan gå rett inn i regjering, kommenterte Jens Kihl, kulturredaktør i BT tidligere i dag.