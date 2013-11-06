Politikk & debatt

Væpnet med musikk

Publisert
06.11.2013
Skrevet av
Tellef Øgrim

Kan musikk være et våpen, ble det spurt på Oslo World Music Festival i forrige uke. Rokia Traoré svarer bekreftende.

Med sin dramatiske historie om kuppet i Mali sett fra innsiden gav sangeren Rokia Traoré et kraftig og bekreftende svar på spørsmålene som ble stilt under et Oslo World Music Festival i forrige uke: Kan musikk være et våpen? Skal musikk være et våpen?

Hun skulle på turne til Italia, ikke minst for at stiftelsen hun driver, Foundation Passerelle, skulle la unge musikere få prøve seg i utlandet.

Flyet var booket, og det var bare noen timer til de skulle dra til flyplassen da hun ble gjort oppmerksom på lyden av skuddsalver fra presidentpalasset. Litt senere fikk hun beskjed om at flyet som skulle ta dem til Italia hadde snudd over Spania og returnert til Paris.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

Folksomt
Seminaret med tittelen Music as a Weapon hadde vært en interessant, om enn litt usammenhengende, gjennomgang av forskjellige (litt for mange) festivalers utfordringer i en uoversiktlig verden da Rokia Traoré slapp til med sin historie. Riktignok hadde hun åpnet seminaret med en nydelig versjon av sangen Kèlè Mandi, men hennes sterkeste bidrag til selve seminartemaet kom mot slutten.

— Vi visste jo at hæren hadde diskutert lenge med presidenten om å få ressurser til å kjempe mot tuaregopprøret i nord. Jeg tenkte at urolighetene hadde med dette å gjøre. I stedet fikk vi en offiser på tv som sa at hæren hadde tatt kontrollen, og i løpet av to uker var det meste av landet i nord okkupert (av islamistiske opprørere, red.anm). Det var som å være i et mareritt du ikke våkner fra, fortalte Traoré.

Traorés hjemby Bamako er Malis hovedstad og ligger i den sørvestlige delen av landet.

Kjærlighetserklæring
Albumet Traoré skrev på da krigen brøt løs i fjor ble gitt ut for noen uker siden. Det heter Beautiful Africa og handler blant annet om den kjærligheten hun føler for kontinentet hun kommer fra, til tross for konflikter og økonomiske problemer.

— Mali er min drøm og jeg vil synge den. Jeg ønsker å spørre hvorfor vi ikke er i stand til å finne løsninger på fredelige måter. Hvorfor vi ikke kan bli enige som voksne og ansvarlige mennesker.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Traorés fortelling må kunne tolkes som to bekreftelser.

Ja, musikk kan være våpen.

Ja, musikk bør være våpen under gitte omstendigheter.

Festival på vent
Situasjonen for Malis musikere etter at islamistene i nord forbød verdslig musikk var allerede berørt tidligere under seminaret av Manny Ansar, som står bak Festival in the Desert. Han fortalte at festivalen helt fra starten har vært et våpen, først i form av en feiring av freden etter krigen i landet på begynnelsen av 90-tallet og at det nå er mange krefter som betrakter en mulig re-etablering av festivalen som et viktig våpen i arbeidet for fred.

Samtidig minnet Ansar om at musikk jo også ofte blir brukt som våpen, eller propagandamiddel, av krigerske herskere. Det er vel nok å minne om militærmusikkens rolle opp gjennom historien.

Aktuelt også her
Da hun introduserte festivalsjef Kirsti Lervoll fra Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord minnet møteleder Kristin Danielsen om at seminarets tema også er aktuelt for Norge. Lervoll sa at festivalen har kjempet for samiske rettigheter i hele sin 23 år lange historie og at kampen fortsetter.

Også representanter for festivaler på Zanzibar og i Marokko bidro til diskusjonen, som ble holdt i Nobels Fredssenter.

Mer om situasjonen i Mali
Som en del av innføringen av sharialov i Mali har de militante gruppene i nord blant annet forbudt verdslig musikk. Mali er kjent for å ha noen av Afrikas fremste musikere.

Islamistene har bestemt at det kun er lov å synge vers fra Koranen. I forlengelsen av dette er innspillinger fjernet fra radiostasjoner, instrumenter er ødelagt og musikere er tvunget til å flykte.

