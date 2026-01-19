Tono åpner døren for «gratispassasjerer». Er musikkbransjens Ikea-øyeblikk her?

INNLEGG: Dagens definisjon av opphavsrett er en gavepakke til alle som vil unngå å betale, skriver musiker Anders Odden i svar til TONO.

Dette er et meningsinnlegg, der avsenderen gir uttrykk for sine synspunkter og refleksjoner. Teksten er et innlegg i debatten om kunstig intelligens i musikken.

Av Anders Odden, musiker



I sitt svar til Ballade bekrefter TONO at vi går mot en todelt musikkvirkelighet. Når de slår fast at ren KI-musikk er vederlagsfri, skaper de et juridisk smutthull som truer hele inntektsgrunnlaget for offentlig fremføring.

Situasjonen er allerede blitt mye dårligere fordi mye av sikkerhetsnettet til mindre opphavere allerede er borte. Lovendringen i 2021, basert på EUs direktiver, fjernet TONOs mulighet til å omfordele «black box»-midler til smalere sjangre.

Nå er det kun direkte rapportering som gir inntekt. Når bakgrunnsmusikken nå angripes, ryker siste rest av livslinjen for bredden av norsk musikkliv.

Økonomisk selvmål

TONO gir i praksis næringslivet – frisørsalonger, treningssentre og hoteller – en oppskrift på å slippe unna regningen. Hvorfor betale vederlag for lisensiert musikk når man kan strømme royalty-fri, funksjonell KI-musikk tilpasset kundestrømmen?

Dette skaper et massivt insentiv for å velge bort menneskeskapt musikk. Vi risikerer at komponister ender opp som innholdsprodusenter for eiendomsaktører, fullstendig på siden av vederlagssystemet.

Kanskje det er en ny næring for de som ser etter en ny kreativ jobb også? Det kan godt hende at trenden med helt personlig musikkbruk og mainstreams fall ut av virkeligheten blir fullstendig rådende.

Utdatert kontroll

TONO mangler teknologi til å avsløre om musikken i et butikklokale er laget av menneske eller maskin.

Dagens tillitsbaserte system kollapser i møte med generativ KI. Samtidig viser tall fra Deezer at lyttere sliter med å høre forskjell. Når musikk reduseres til «lydtapet», vinner pris (gratis) over opprinnelse.

Ikea-modellen

Musikkbransjen er i ferd med å få sin «Ikea-modell»: Masseprodusert, billig og funksjonelt. Vi musikere blir de nye smedene – nisje-håndverkere for spesielt interesserte.

Tapet av omfordelingsmuligheten i 2021 var første slag. Hvis TONO ikke innser at dagens definisjon av opphavsrett er en gavepakke til alle som vil unngå å betale, blir dette enda et hakk kjipere enn det har vært.

Verdikjeden marginaliseres nå område for område. Er det bare jeg som ser konsekvensene?

Kjør debatt.