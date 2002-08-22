Spellemann-samarbeid bryter sammen

Det ble i dag kjent at samarbeidet mellom IFPI, FONO og NRK har brutt sammen. – NRK ville ha alt for mange penger av oss for å lage et program til seg selv, oppgir FONOs styreformann, Larry Bringsjord. Han kan avsløre at NRK krevde hele 3 millioner kroner for showet, og i tillegg forlangte mer kontroll over den kreative og produksjonsmessige delen av Spellemannsprisen. Samtidig forlangte NRK at Spellemannskommitéen måtte kuttes ned til fem-seks personer, hvorav to skulle være fra NRK.

— NRK ville ha over 3 millioner av oss for å lage et program til seg selv, sier en skuffet Bringsjord. – Det er dobbelt så mye som i fjor, uten at showet skulle utvides på noen måte. Det er betenkelig at en statskanal skal belaste andre i så stor grad for å dekke noe som naturlig burde dekkes av kringkastingspenger – og samtidig kreve mer kontroll over hele produksjonen av Spellemannsprisen.

I lys av årets mye omtalte spellemannsbråk, kan det være naturlig å anta at samarbeidet hadde surnet etter at flere av de mindre sjangrene ble kuttet bort fra TV-skjermen. Bringsjord avviser imidlertid at dette hadde noen direkte innvirkning på bruddet:

— Vi kom med blanke ark, klare til å forhandle oss frem til hvordan neste års prisutdeling skulle vises, men kom rett og slett ikke så langt denne gangen. Alt strandet på NRK sine pengekrav. Vi har ikke så mye å rutte med at vi er villige til å bruke 3 millioner på en kveld. Da er det bedre å bruke dem på plateutgiverne, litt mer gradvis.

Utover krav om mer penger, ville NRK også ha mer kontroll over den kreative og produksjonsmessige delen av Spellemannsprisen. Spellemannskommitéen, som inntil nå har vært stor og mangfoldig, ble krevd kuttet ned til fem-seks personer, hvorav to skulle være fra NRK. Denne gruppen skulle bestemme hvem som skulle opptre, det tekniske – i det hele tatt: Hva som skulle serveres seerne på den store kvelden.

Bringsjord presiserer at spellemannskomitéen fremdeles skulle holdes utenfor nominasjoner og juryvirksomhet: – Nominasjonene blir gjort av fagjuryen innenfor den aktuelle sjanger, mens storjuryen som består av alle fagjuryene, avgjør hvem som faktisk vinner prisen. Slik vil det fortsette å være.

Bruddet markerer allikevel ikke slutten for Spellemannsprisen, lover en optimistisk Bringsjord: – Spellemannsprisen er viktig, og den henger høyt, så IFPI og Fono vurderer å lage en egen produksjon. Vi er ikke motløse, men ser tvert imot frem til å kunne gjøre ting annerledes og tenke i nye og kreative baner, denne gangen mer på våre egne og musikkens premisser.

En eventuell egenproduksjonen kommer til å bli forsøkt solgt inn til enten NRK eller TV2, som en ferdig pakke. – Dette er i seg selv totalt udramatisk, sier Bringsjord: – Det er helt vanlig for begge kanalene å kjøpe inn ferdige programmer fra selvstendige produsenter, men det jeg sitter allikevel med en følelse av at det har vært unødvendig mye vissvass i denne saken. Det beste hadde selvfølgelig vært om vi istedenfor kunne ha brukt tiden på å gjøre showet bedre – sammen.