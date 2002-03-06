Bransjen

– NRKs oppførsel er under enhver kritikk

Publisert
06.03.2002
Skrevet av
Geir Johnson

En rekke representanter for norsk musikkliv er meget opprørte over måten Norsk Rikskringkasting behandlet sentrale musikkgenre på under helgens TV-show. Ballade bringer her videre et svært krast brev til NRK fra seks av utdelerne, som føler at deres genre ble neglisjert av de ansvarlige, samtidig som de også selv fikk sin troverdighet punktert av måten direkte-showet ble håndtert på. De kaller nå NRKs håndtering av saken «en hån mot store deler av norsk musikkliv». Brevet er i første omgang stilet til NRK-produsent Jon Ola Sand.

Til NRK, ved Jon Ola Sand

Dette brevet er skrevet på vegne av utdelerne og de genre som ble kuttet ut av Spellemannsprisutdelingen i Oslo Spektrum fredag 1. mars. Den behandlingen de genre fikk som vi presenterte under årets Spellemannprisutdeling var under enhver kritikk.

En sak er at man inviterer profilerte fagpersoner, til å stille opp og presentere prisene, under foregivende at dette skal være en mediebegivenhet, og der enkelte reiser jordkloden rundt fordi man blir nødet til «å være tilstede». Når så sendingen går på lufta viser det seg at hele seks kategorier er effektivt slettet, og knapt nok vies fem sekunder hver i en oppsummering.

Trenger f.eks. norsk jazz denne behandlingen?

Nei, norsk jazz er blitt stor internasjonalt sett på tross av, snarere enn på grunn av, NRKs interesse for genren. Og også her hjemme er jazzscenen noe av det mest livskraftige vi kan vise til i dagens musikkliv. Tilsvarende kan sies om flere av de andre genre som ikke fikk en seriøs behandling.

Men hva gjør NRK? I forbindelse med prisutdelingen later man glatt som om alt det dreier seg om i verden er tabloide størrelser. Det er grunn til å spørre hvorfor NRK igjen og igjen har så liten tillit til publikum. Tror man virkelig for fullt alvor at det ikke sitter noen der ute som er interessert i å høre om jazzprisen? Eller bluesprisen, som ble utdelt for første gang? Eller samtidsprisen? Eller black metal-prisen? Eller musikkvideoprisen? Eller de nominerte i åpen klasse? Å neglisjere seks kategorier, samtidig som NRK skryter av at «hele musikkfamilien igjen er samlet i ett program», er et hån mot store deler av norsk musikkliv.

Dette handler ikke fra vår side om å komme på TV, om man i NRK skulle tro det. Det handler om å misbruke den bransjetroverdighet vi som fagpersoner har overfor miljøene. Flere av oss hadde fått forsikringer om at den genre de representerte, skulle vies den oppmerksomhet som nominasjonen innebar.

Kristin Asbjørnsen, Bendik Hofset, Geir Johnson, Hilde Marstrander, Siri Torjesen, Harald Zwart

Relaterte saker

Arvid Skancke Knutsen s/h

– I utakt med samtiden

Spellemannkomiteen 2002 har klart det sjeldne kunststykke å skyte seg selv i foten, mens man fremdeles har den i munnen,...

Kristin Asbjørnsen

Spellemann: Dagen før dagen

Satyr Wongraven i Satyricon nektet å dele ut en pris under morgendagens Spellmannshow. Det samme skal artister som Aggie Petterson...

Satyr

Satyricon tar avstand fra Spellemannsprisen

Satyricon er Norges kanskje mest fremstående black metal-band. Frontfigur Satyr Wongraven ble nylig spurt om han ville dele ut Spellemannprisen...

Spellemannprisen – harpe

Misbruker Sæmund Fiskvik Spellemannprisen?

Tidligere FaroJournalen-redaktør Lars West Johnsen er dypt sjokkert over påstandene som i dag settes frem i Dagbladet. Johnsen, som i...

– Spellemannprisen må spille på lag med norsk musikkliv

– Både artister og publikum ler av Spellemannprisen, uttalte So What-sjef Claes Olsen til Dagsavisen lørdag. – Prisen har ingen...

Jacob Young

Spellemann-innspill fra Delta

Spellemann-debatten fortsetter. Ballade bringer her videre et radikalt forslag fra Jacob Young, hentet fra Deltamusikks nettsider.

Flere saker

Utsnitt av album coveret på Unsongs av Moddi

Forbudte sanger møter vegger

Det ble mye snakk om myke metoder og den farlige sensuren vi ikke ser, da ytringsfrihet i norsk musikk var...

NRK Marienlyst i Oslo

Musikk i fjernsyn?

KOMMENTAR: Hvordan kan musikk billedlegges? Hvilken påvirkning har fjernsynsmediet på det auditive? Musikkskribent Bodil Maroni Jensen kommenterer fjernsynets historie og...

Eivind Gullberg Jensen

Dirigent Eivind Gullberg Jensen: Norsk dugnad

Frilansdirigent og påtroppande operasjef for Bergen Nasjonale Opera, Eivind Gullberg Jensen, skreiv i går eit ope brev til sentrale myndigheitspersonar...